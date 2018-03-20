Что лежит в косметичке директора турагентства?
Сегодня мы разбираем косметичку Ольги Волковой, директора туристического агентства «Аэропорт».
1. Уход за телом
Бонус моей работы в том, что я часто привожу из-за границы различную косметику, о некоторых бьюти-девайсах иногда даже прошу своих клиентов. Например, недавно из Таиланда дождалась кокосовое масло extra virgin. Это лучший для меня уход за кожей тела и волосами.
2. Уход за лицом
Особо пылкой любви к различного рода кремам не испытываю: исхожу из принципа, что лучше потратить деньги на салонные процедуры для лица. Из открытий прошлого года – сыворотка Clarins Double Serum.
Ну а давний фаворит, которому не изменяю много лет, – простой крем Nivea Soft. Люблю его за универсальность, экономичность и отличный уход.
3. Тональное средство
Сколько бы я ни ставила экспериментов с праймерами, сыворотками, марками от масс-маркета до премиум-сегмента – лучше, чем Dior Diorskin, для меня ничего нет.
4. Помада
Когда нужен взрыв цвета – матовая Mac Retro Matte в оттенках Tailored to tease и Oh, Lady.
Вообще я фанат матовых текстур, поэтому практически вся декоративная косметика Mac сегодня в моей косметичке.
Помада-уход на каждый день – лаковая Clinique Lacouer Lip, оттенок Cocoa Pop.
5. Парфюм
При огромном многообразии парфюмерного рынка, фаворитом для меня остаются винтажные духи, а именно те, что любит моя мама, – Lancome Magie Noire (1978 г.). Важно найти именно ретро-флакон со стеклянной крышечкой. Одна капелька будет слышаться всю неделю на любых одеждах. Для меня это не аромат, а какая-то магия, темный лес, «Твин Пикс», если хотите.
Это то, за чем можно и нужно охотиться на блошиных рынках Парижа, так как духи в начальном своем виде сняты с производства.
6. Находка
Спрей-дымка Рayot brume eclat. Всегда со мной в сумочке. Средство на все случаи жизни. Поверх макияжа работает как фиксатор и хайлайтер, на чистую кожу – увлажнение и уход. Состав дымки впечатляет, и очень нравится ее аромат.
Ольга Волкова, директор туристического агентства «Аэропорт».