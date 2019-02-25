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Модный город
Любовь одевать: Валентина Литвиненко

Любовь одевать: Валентина Литвиненко

Гостем февральского номера «Модного города» стала Валентина Литвиненко, владелица мультибрендовых магазинов «Валентина».

— Валентина Ивановна, Вы более 20 лет назад пришли в сферу моды. Как был сделан этот выбор?

— Да, уже более 25 лет! Шел 93?й год, страна менялась, бешеными темпами развивалась торговля. И я, тогда еще педагог по профессии, тоже решила попробовать.

Не поверите: мой стартовый капитал составлял всего 100 рублей.

Начинала, как и многие, с рынка: торговых центров тогда еще не было.

— Считаете свой бизнес успешным?

— Главный успех в том, что удалось остаться на рынке. За эти годы открылось много сетевых магазинов, с которыми не смогли конкурировать многие из тех, кто начинал бизнес в одно время со мной.

— Вам важно, чтобы вещи, отобранные для магазинов, нравились лично Вам?

— Конечно, они мне нравятся! Просто есть стили, которые я не ношу лично (например, бохо, этника), но они подходят другим женщинам. Поэтому я стараюсь охватить все направления.

— А что в одежде предпочитаете лично Вы?

— Современную классику: она мне идет и всегда выглядит достойно. Хотя могу надеть и спорт-шик, и кэжуал — все зависит от места, времени и повода.

— Что еще увлекает Вас, кроме бизнеса?

— Хожу на курсы английского языка, чтобы свободнее общаться в путешествиях. Увлекаюсь разведением цветов, особенно роз, ландшафтным дизайном. И конечно, семья — муж, дети, три внучки, которых я обожаю.

С возрастом всё сильнее понимаешь, что именно семья — самое важное.

Автор: Екатерина Белова, сегодня, в 10:00 +1
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