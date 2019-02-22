15 фактов о Екатерине Захаровой

За молодым российским брендом одежды Liventini стоит она — прекрасная, молодая и целеустремленная женщина, бизнес-леди, жена и мама Екатерина Захарова. Мы узнали 15 важных фактов из ее биографии.

факт 1

Шила одежду с детского сада. Сначала куклам, а затем себе. Умела без выкроек сотворить интересную вещь из бабушкиного платья и получить за нее массу комплиментов. На первое свидание отправилась в костюме собственного сочинения — юбка-карандаш и топ на одно плечо. Из детского увлечения выросла мечта — сделать мир красивее, а людей счастливее.

факт 2

По образованию экономист. В январе этого года защитила диплом. Первое образование — технолог, но по профилю никогда не работала. Считает, что учиться никогда не поздно, развивает нестандартное мышление и всегда стремится в к саморазвитию и новаторству.

факт 3

Переехала в Тулу из Москвы. Устав от шума и суеты столицы, вместе с семьей начала подыскивать домик в более тихом городе. Подходящий вариант жилья нашелся в Туле. О переезде ни минуты не пожалела:

город полюбила всей душой, чувствует себя здесь легко, свободно и не испытывает той постоянной усталости и ощущения «белки в колесе», которое было в Москве.

факт 4

В декрете открыла магазин одежды. Это было 5 лет назад. Магазин предлагал одежду других брендов, но вскоре Екатерина поняла, что ей неинтересно конкурировать с практически аналогичными торговыми точками. «Захотелось создавать одежду для таких же людей, как я сама, — любящих необычные вещи, которые позволяют самовыражаться».

факт 5

Liventini значит «одежда для жизни». Сама придумала название своему бренду и запатентовала его. Коллекции создаются целой командой, в которой трудятся дизайнеры, конструкторы, швеи.

факт 6

Личные качества и принципы. «Если я что-то делаю, то делаю хорошо и стараюсь довести работу до профессионального уровня, по-другому я не могу. Адекватно и без обид реагирую на критику, делаю выводы и иду дальше.

Я человек правды, с детства приучена к честности. Не умею обманывать и не терплю, когда обманывают другие — с такими людьми я быстро обрываю общение.

Легка на подъем и открыта. Люблю то, что делаю и делаю то, что люблю».

факт 7

Требовательна к себе и окружающим. Но понимает, что перфекционизм и установка «Хочешь сделать хорошо — сделай сам» — не всегда правильны. Учится доверять людям и делегировать им часть своих полномочий, чтобы уделять больше времени себе и семье.

факт 8

Замужем, воспитывает дочку. С мужем вместе уже 9 лет, дочери Каролине — 7. «Она во многом на меня похожа: в ней есть моя целеустремленность, умение довести дело до конца и задатки предпринимателя — она живо интересуется моим бизнесом и даже пытается помогать, предлагает новые акции для клиентов. И она очень сильная, и я учусь у нее никогда не падать духом, она мой мотиватор».

факт 9

Мечтает о стабильности и счастье для своей семьи. «Я с 16 лет сама себя обеспечиваю.

Мне пришлось многое пережить, и в те годы мне очень не хватало твердой почвы под ногами, родительской поддержки и уверенности.

И я хочу обеспечить всем этим своего ребенка — чтобы она всегда знала, что может рассчитывать на помощь».

факт 10

Знает свои источники вдохновения. Первый — это взаимопонимание с мужем, его внимание и поддержка: «Он очень сдержанный человек, свои чувства и любовь он доказывает поступками, а не словами и для меня это ценно». Второй — автомобиль: дорога дает время подумать и навевает новые идеи для коллекций. Третий — партнеры, люди, которые близки по духу и имеют схожие ценности и взгляды на стиль и моду. И четвертый — это мотивирующие книги таких авторов, как Ронда Берн, Тимоти Феррис, Эдвард Де Боно. Они помогают находить в себе ресурсы для новых проектов.

факт 11

Хочет снова научиться петь. В детстве училась в музыкальной школе, выступала на школьных концертах и конкурсах. «Давно не пела и уже забыла, как это делается. А душа требует! Планирую обратиться к преподавателю по вокалу и возобновить свои способности, когда найду на это время. А пока пою в машине)))».

факт 12

Поддерживает себя в форме. С 19 лет занимается стретчингом, пилатесом — это помогает лучше ощущать свое тело, понимать его возможности, любить себя и становиться сильнее.

Фото: Юлия Леонова.