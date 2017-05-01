Поэтесса Ирина Астахова: «Тула для меня давно родная»

26 апреля в Туле выступила одна из самых известных молодых поэтесс Ах Астахова. В интервью «Модному городу» Ирина (так зовут звезду) рассказала, почему зрители сидят на ее концертах не дыша и как натренировать «стихотворный мускул».

- Ирина, Вы в четвертый раз выступили перед тульскими зрителями. Вас они явно полюбили, а Вы с Тулой еще не сроднились?

- Да, причем давно! Тула для меня не чужой город: здесь живет моя родная тетя, которая каждый год приходит на мои концерты, а также два двоюродных брата. С детства здесь осталась пара друзей, с которыми я проводила лето, когда гостила на даче у бабушки в Тульской области.

И конечно, я чувствую связь с аудиторией, меня у вас всегда очень тепло встречают. На одном из мероприятий был особенно трогательный момент: в середине концерта молодой человек сделал девушке предложение. Было приятно стать маленьким Купидоном (смеется).

- Как думаете, почему поэзия сейчас стала так популярна? Выступления современных поэтов собирают полные залы, книги стихов раскупаются…

- Наверное, людям этого не хватало… А благодаря интернету, соцсетям появилась возможность знакомиться с искусством, в том числе с творческом современных авторов. У меня нет телевизора дома, но знакомые говорили, что даже выходят сериалы, посвященные поэтам-шестидесятникам.

- Отсутствие телевизора – принципиальный момент?

- Да, я считаю, что он съедает время. В конце концов, если захочется посмотреть какой-то фильм или передачу, можно найти их в интернете.

- На концертах артисты «держат» внимание зрителей частой сменой «картинки», костюмов. А чем держите Вы? Зрители на Ваших выступлениях не шевелятся.

- Искренностью. И потом, если человек пришел на мой концерт, значит, он настроен на одну волну со мной. Значит, он чувствует то же, что и я. Это всегда очень интимный момент…

- Ирина, чем Вы занимались до того, как начали гастролировать?

- Работала в крупной российской парфюмерной компании, разрабатывала дизайн, фирменный стиль. Иногда ездила с лекциями по истории ароматов. Можно сказать, тоже гастролировала (смеется). Сцена меня всегда манила.

- Но когда-нибудь предполагали, что стихи станут Вашей профессией?

- Конечно, нет! Мне нравилось писать, но я не думала, что это приобретет такие масштабы… Никогда не было цели писать стихи ради популярности.

- Сейчас не боитесь выступать перед большими залами?

- Большой зал или маленький – без разницы, волнение есть всегда. С большим залом нужно уметь держать внимание всей аудитории. В маленьком, камерном ты знаешь, что встретишься глазами с каждым зрителем, обменяешься с ним энергетикой, и это особая ответственность.

- Интернет утверждает, что Вы стали известны после видео на стихотворение «Тебя хоть там любят?» Так и было?

- Конечно, интернет помог совершить некий прорыв, выйти в широкий круг, дал узнаваемость, но мои стихи и до него знали. Я вообще не делала ставку на это видео как на инструмент популярности. Я выложила ролик, чтобы его увидел человек, к которому я на тот момент не могла обратиться другим способом. А увидели сотни тысяч человек. Возвращаясь к вашему вопросу, отвечу так: интернет – это хорошо, но ничего не было бы без труда.

- В отличие от других профессий, поэту же невозможно заставить себя работать, то есть писать? А что, если «не идет»?

- Бывает, но знаете, что я вам скажу: если писать изредка, время от времени - то вдохновение будет посещать всё реже. Это как с мышцами – надо постоянно тренироваться, чтобы держать себя в форме. Кажется, у Лермонтова, было правило писать по одному стихотворению в день.

Мне стихи могут присниться, а могут возникнуть сначала ритмом в головы, а потом вылиться словами на бумагу.

- У Вас есть «вдохновители», которые всегда работают?

- Любовь, конечно. Когда ты влюблен, даже город приобретает другие краски, ты по-новому воспринимаешь всё, что происходит вокруг тебя.

- А Вы сейчас влюблены?

- Да, я всегда в состоянии влюбленности (смеется). Мое сердце не бывает пустым, оно всегда наполнено чувством: радостным, грустным – неважно.

- У Вас в этом году юбилей. Есть какие-то эмоции по этому поводу?

- Вот вы сейчас задали вопрос, и я поняла, что даже забыла о том, сколько мне в этом году исполняется… Нет, никаких переживаний нет, 30 – это совсем мало. И вообще,

Возраст неважен, указанный в паспорте,

Только душа знает, сколько вам лет.

Ах Астахова - сценический псевдоним Ирины Астаховой. По ее словам, он родился из школьного прозвища «Ах Астах».

Поэтесса родилась в Москве 29 ноября 1987 года.

Первое стихотворение написала в 9 лет.

Широкую известность приобрела после выхода публикации интернет-видео на стихотворение «Тебя хоть там любят?»

Выпустила два сборника стихов: «Женская лирика. Мужская лирика» и «Время сменить маршрут».

Дала более 200 концертов в 76 городах и 10 странах, которые посетили более 73 000 человек.

Фото предоставлены Ириной Астаховой.