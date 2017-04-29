В Туле выступила поэтесса Ах Астахова

Ах Астахова (Ирина Астахова) – один из самых востребованных поэтов в русскоязычном пространстве. Ее концерты с аншлагами проходят во многих городах России, Украины, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Франции, Германии, Чехии, Испании и Италии.

Известной поэтесса стала в 2011 году, после публикации в сети видеоролика на стихотворение «Тебя хоть там любят?».

После этого Два года спустя Астахова выпустила дебютный сборник стихов «Мужская лирика/Женская лирика», который представляет собой две книги в одной.

В Туле Ирина выступала в четвертый раз, и зал снова был полон.

Концерт Ах Астаховой по традиции прошел в Доме приемов и торжеств La Couronne. Выступление поэтессы в Туле уже в четвертый раз организовали Екатерина Земская и Юрий Драгунов. Прекрасным стихам аккомпанировал на фортепиано Александр Шевченко.

После концерта Ирина сделала селфи с тульской публикой и раздала всем желающим автографы.

Фоторепортаж с мероприятия - в нашей галерее.

Фото: Елена Шайденко.