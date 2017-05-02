Модная свадьба: живая музыка

«Живая» музыка на свадьбе всегда создает особенно настроение и становится одним из самых незабываемых впечатлений праздника. Как получить максимум удовольствия от музыки на вашей свадьбе? Подскажут музыканты кавер-группы Jazzophrenia.

- Для чего на свадьбе нужна живая музыка? Может, хватит и диджея? Или флешки с музыкой?

- Подменять одних людей другими на праздничных мероприятиях не стоит ни в каком формате. Мы не советуем заменять ведущего поваром, официанта — уборщицей, а диджея — группой. Обратное тоже верно. Каждый должен заниматься тем, что у него получается лучше всего. И только при грамотном сочетании можно получить качественный результат: ведущий задаёт общее настроение вечера, диджей отвечает за музыкальное сопровождение, а группа выступает несколько раз в течение мероприятия, чтобы добавить красок в танцевальные паузы. А это уже ответ на первый вопрос:

Живая музыка нужна для создания правильной атмосферы праздника.

- Ваши рекомендации: в какой момент праздника должно начинаться живое исполнение?

- Всё зависит от формата мероприятия, его продолжительности, а также наличия других элементов шоу-программы. Например, мы можем начать выступать в тот момент, когда в зале только начнут собираться первые гости. На свадьбе это время молодые могут посвятить фотосъемке, а их друзья и родственники будут слушать приятную лёгкую музыку в нашем исполнении и ожидать начала торжества. А уже потом, через пару часов после начала праздника, мы снова выйдем на сцену, но уже с танцевальной программой.

- Есть ли возможность заранее обсудить репертуар, чтобы включить в него любимые композиции молодоженов, родителей, друзей?

- Обсуждение репертуара - не возможность, а необходимость. Более того, если заказ делается заранее, то некоторые команды с удовольствием рассматривают предложения по включению в программу песен, которых у них до этого не было.

В это трудно поверить, но именно так в нашем репертуаре появились Шуфутинский и «Лесоповал».

Обычно мы это держим в тайне, так что теперь это наш общий секрет, не рассказывайте никому.

- В целом как вы формируете репертуар, чтобы он был по душе разновозрастной компании с разными вкусами?

- Музыканты, увидев этот вопрос, снова поругались друг с другом, хотя ответ на поверхности: мы формируем репертуар точно так же, как программный директор радиостанции выбирает песни для ротации. А если серьезно, то это каждый раз мучительный выбор из всего музыкального разнообразия. На одной из репетиций прозвучало предложение сделать песню «Вите надо выйти», так наш барабанщик Виктор встал и ушёл. Он не подумал, что это про него, просто ему в этой песне делать нечего.

Каждый хочет проявить свои таланты, поэтому репертуар состоит из тех композиций, которые позволяют показать себя в полной мере. И только в том случае, если музыканты чувствуют себя комфортно, исполняя ту или иную песню, разновозрастная компания будет получать удовольствие от выступления, независимо от того, звенит январская вьюга или тает лёд. Главное, что девочки и мальчики танцуют, и это здорово.

- Музыкальных коллективов немало – как выбрать тот, который не разочарует на свадьбе?

- Совет номер один: не слушайте никого! Особенно тех, кто рекомендует максимально настойчиво со словами «мы их слышали миллион раз уже, они крутые».

Совет номер два: слушайте всех! Особенно слушайте группы, ведь у всех коллективов есть видеоролики в открытом доступе.

Совет номер три: не смотрите видео в интернете! Звук, записанный в студии, отличается от звука «живого». Картинка в видеоролике не совпадает с реальным положением дел.

Так что не тратьте время зря, а подписывайтесь на аккаунты групп в соцсетях, чтобы узнать, в каком из ресторанов или клубов будет выступать коллектив в ближайшее время. Бронируйте стол и наслаждайтесь.

Это самый простой способ не ошибиться в выборе. Вы увидите артистов «в работе» и поймете, насколько они вам подходят.

И никогда не останавливайтесь на первом варианте, всегда старайтесь послушать хотя бы три разных коллектива, ведь всё познаётся в сравнении.