Модная свадьба: фотографии

Свадьба пройдет, а свадебные фото останутся с вашей семьей навсегда. И именно они всю жизнь будут напоминать о тех эмоциях, той радости, которыми был наполнен тот день… Как сделать фото, которые и спустя 20 лет вызывать восторг, знает фотограф Светлана Ковалевская.

Светлана Ковалевская.

- Какие модные тренды в свадебной фотосъемке в этом году можно отметить?

- Самыми модными торжествами на сегодняшний день считаются свадьбы в стиле минимализм, без излишней помпезности, роскоши и пышности. Многие пары в день свадьбы отказываются от бракосочетания в ЗАГСе, выбор делают в пользу организации выездной церемонии или на природе. Фотографии, сделанные на природе, всегда смотрятся более естественными и живыми.

- Декор, который сейчас часто можно увидеть на свадебных фото, для каждой свадьбы подбирается индивидуально?

- Не рекомендую использовать большое количество декора для свадебной фотосессии, так как он может отвлекать от главного - чувств, настроения, объятий.

Достаточно будет лаконичной, грамотно оформленной фотозоны, где могут фотографироваться не только молодожены, но и гости, у которых останутся красивые фотографии на память.

- Как невеста и жених должны подготовиться к фотосессии, чтобы наилучшим образом выглядеть на фотографиях?

- У невесты должна быть профессиональная прическа и макияж. В Туле очень много первоклассных специалистов, которые сделают все настолько хорошо, что невеста будет выглядеть великолепно целый день несмотря на изнуряющую летнюю жару. Платье должно быть по фигуре, не велико и не мало, оно не должно сковывать движения. Важно, чтобы невесте было удобно в нем двигаться и танцевать.

Жениху не стоит игнорировать салон красоты и также необходимо сделать укладку.

- Нужно ли молодоженам самостоятельно выбирать места для фотосъемки, или маршрут продумывает фотограф?

- Как правило, мы совместно с молодоженами обсуждаем место для фотосъемки. Я как фотограф могу дать рекомендации, но выбор всегда за молодоженами, так как они должны себя чувствовать комфортно, им должно быть приятно находится там. Маршрут с учетом пробок и других моментов нужно построить и продумать заранее.

- Когда лучше провести фотосессию – в день свадьбы или назначить для нее отдельное время, без гостей и спешки?

- Традиционно фотосессия проходит в день свадьбы. Именно этот счастливый день молодожены хотят запечатлеть в фотографиях. Иногда по каким-либо причинам можно перенести фотосессию и сделать ее заранее, например, если свадьба будет в другом городе или стране.

- Как не ошибиться, выбирая свадебного фотографа по портфолио?

- Для этого обязательно с ним нужно встретится, познакомиться лично. Для фотографа-профессионала важно быть оформленным официально (как правило, это ИП), иметь опыт работы в свадебной фотографии (чем больше, тем лучше). Фотограф обязан заключить с молодоженами договор, где будут прописаны все условия съемки и ее стоимость. Как правило фотограф-профессионал работает не один, у него есть ассистент, запасная камера и, как правило, для мобильности у него есть свой автомобиль.

- Недавно известный московский фотограф дала совет: попросить у фотографа все фотографии с одной свадьбы. По ее мнению, портфолио, в котором с каждой свадьбы взято по одной лучшей фотографии, – не показатель.

- Это очень правильный совет. Нужно смотреть всю свадьбу целиком. Только тогда молодожены смогут быть уверены в качестве фотографий своей свадьбы.

Главная рекомендация для молодоженов - позаботиться обо всем заранее, доверить некоторые моменты в оформлении торжества специалистам, а в момент свадьбы наслаждаться самым счастливым днем!