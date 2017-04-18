Гардероб: Анастасия Пильщикова

Помнится, в комментариях к материалу о компании so.use пользователи требовали раскрыть тему с этой красивой девушкой слева.

Выполняем заявку)). Знакомьтесь: Анастасия Пильщикова, основатель компании SO.USЕ, девушка с незаурядными интеллектуальными способностями и модельной внешностью.

Одежда, по мнению Насти, должна подчеркивать достоинства и быть комфортной. А тренды и бренды – это вторично.

Сумка Stradivarius, куртка Bershka, майка Gloria Jeans, леггинсы Mira Sezar, браслет и шармы Sunlight, босоножки Shoes Sabutin Paris.

«Я не слежу за модой. У меня есть свои представления о красоте, и одежду я выбираю, ориентируясь на них. Если они совпадают с модными трендами – ну что ж, я рада:). Следить за показами, соответствовать чьему-то видению моды я не стремлюсь.

Блузка LB, юбка Mira Sezar, туфли Centro, подвеска «Тутанхамон».

Бренды для меня не играют никакой роли. Если вещь красивая – куплю ее, не глядя на марку. А вот любимые магазины есть: это Mira Sezar (там как будто для меня всё сшито))), Вershka, Stradivarius.

Платье Mira Sezar, часы Sunlight, обувь Fashion Sport.

Мои покупки – чаще спонтанные, чем запланированные. Увидел, полюбил, купил:). Если вещь радует, значит, выбор был правильным.

Блузка Mira Sezar, юбка Stradivarius, сапоги ALAIA Paris, кольца «Тутанхамон» и Pandora.

Если у девушки хорошая фигура, красивые ноги – зачем это скрывать? Поэтому я всегда предпочту длинному платью короткое.

Вообще в последнее время люблю юбки и платья, хотя раньше в гардеробе было больше брюк.

Любой образ дополняю кольцами (носила бы их на всех пальцах, если бы это не выглядело перебором:)), люблю подвески на шею.

Мой фетиш – носить часы и браслеты на правой руке: без них не чувствую себя комфортно.

Никогда не надену вещи с леопардовым принтом».