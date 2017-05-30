В Туле выбрали юных Мисс и Мистер Тула - 2017

В Тульской областной филармонии прошёл фестиваль элегантности и таланта «Юные мисс и мистер Тула — 2017», организованный модельным агентством Linda при поддержке Министерства культуры Тульской области.

21 участник из Тулы и области от 4-х до 15-и лет соревновались в умении держаться на сцене, грации, улыбке и харизме.

На суд зрителей были представлены три конкурсных выхода: дефиле в стиле casual, «Диско» и выход в вечерних костюмах и платьях. Каждый выход конкурсантов сопровождался бурными овациями зала.

По итогам фестиваля все финалисты были награждены лентами, коронами и кубками. Также каждый участник получил от организаторов и партнеров конкурса призы и подарки.

Призовые места распределились следующим образом:

«Мини Мисс Тула — 2017» — Валерия Суховерхова.

«Маленькая Мисс Тула — 2017» — Яна Копенкина.

«Юная Мисс Тула-2017» — Анастасия Макарова.

Также в этот вечер, в рамках фестиваля «Юные мисс и мистер Тула — 2017», прошел еще одни конкурс – «Юный талант Тулы-2017», где участники демонстрировали свои таланты в танце, читали стихи, пели, показывали гимнастические номера и играли музыкальные этюды. Вот уж поистине богата талантами земля тульская!

Титулы «Талант конкурса» в двух возрастных категориях получили Дарья Щитова и Екатерина Козлакова.

По итогам фестиваля конкурсантам были вручены специальные призы - приглашение на Международный фестиваль «Маленькие таланты мира», и уже 30 мая трое юных туляков отправились представлять наш регион в Москву!