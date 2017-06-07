Июнь. Пора замуж!

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С небольшим опозданием – гороскоп на июнь. Звезды в этом месяце сойдутся таким образом, что обеспечат всем знакам зодиака благоприятные условия для всяческих перемен. Так что смело меняем всё, что считаем нужным: приоритеты, работу, сферу деятельности, интерьер, место жительства, гардероб, семейное положение. Насчет последнего гороскоп особенно настаивает: если вы собираетесь под венец – не тяните, июнь – самое время для свадьбы.

Именинницей месяца мы выбрали красавицу Алину Богомолову.

В недалеком прошлом Алина была моделью, в 2013 году стала обладательницей титула «Тульская красавица». Сегодня она – специалист по перманентному макияжу, основательница студии Face Factory. Алина принимает поздравления с днем рождения 12 июня. Не забудьте поздравить близких и друзей, которые тоже родились в июне!

Овен (21.03 - 20.04)

Июнь не даст Овнам возможности отдохнуть в спокойной обстановке. Жизнь будет бурлить, затягивая их в круговорот событий. На работе пора проявлять ваши лидерские качества: сейчас инициатива и активная позиция принесет вам ощутимые плоды.

А вот в личных отношениях лучше воздержаться от скоропалительных, необдуманных решений. Атмосфера может быть напряженной, но все же постарайтесь сдерживать себя в общении со второй половинкой. Ни в коем случае нельзя сжигать за собой мосты, обрывать связь. Переждите этот непростой момент.

Помните старика из сказки «Морозко» с его вечным «Молчу, молчу» на вопли сварливой старухи? Вот и в вашей ситуации молчание – золото.

В конце месяца «шторм» прекратится, гармония и взаимопонимание вернутся.

В отличие от личной жизни, в финансах все будет спокойно и стабильно. Денежный поток полноводен, а вы сейчас на удивление бережливы. Есть хороший шанс накопить на исполнение какой-то большой и долгожданной мечты.

Ну и конечно, июнь – отличное время для отдыха, а также для маленьких полезных удовольствий вроде визита к косметологу, массажисту и т. д. Всё, что вы сейчас сделаете для своей внешности и здоровья, будет эффективным.

Благоприятные дни: 8, 9, 18, 19, 26, 27 июня.

Телец (21.04 - 21.05)

Пополняйте запасы, улучшайте материальное положение и обстановку вокруг себя. Такой вот хозяйственный июнь вас ожидает)). Внезапно появятся силы, время и средства на разные важные дела, которые вы откладывали, - ремонт, стройку, покупку мебели.

Месяц вообще располагает к крупным приобретениям.

Многие Тельцы купят автомобиль, о котором мечтали. Удачными будут сделки по покупке недвижимости.

А чтобы в вашу жизнь пришли новые вещи, стоит избавиться от старых, то есть очистить дом от хлама, который вам удастся не просто выбросить, а пристроить с небольшой выгодой.

Июнь подходит для создания семьи. Браки, заключенные в этом месяце, обещают быть крепкими и счастливыми. Тельцам, которые пока не решились на первый шаг к человеку, к которому испытывают чувства, стоит набраться смелости и наконец сделать его. Семейные представители знака научатся мирно решить конфликты.

Благоприятные дни: 10, 11, 12, 20, 21, 28, 29 июня.

Близнецы (22.05 - 21.06)

Если вы вынашивали большие планы по покорению мира или хотя бы по продвижению по карьерной лестнице и ждали звездного часа – он настал. Сейчас один из самых благоприятных периодов для самовыражения, демонстрации своего профессионализма, проведения самых важных переговоров, великих открытий и прочих переворотов и перемен.

Даже если вам или вашим близким кажется, что ваши шаги необдуманны или чересчур решительны, – отбросьте все сомнения. В этом мире часто везет дерзким людям, которые не боятся экспериментов.

Если вы занимаетесь бизнесом, в июне стоит вложиться в рекламу: она обеспечит вас хорошими продажами на все летние месяцы. Рассмотрите разные каналы продвижения, развивайте свое присутствие в соцсетях. Месяц в целом будет продуктивным, позволит хорошо заработать, чтобы уже в июле вы смогли хорошо отдохнуть. Но это уже совсем другая, июльская история…

А в июне для вас, как и для ряда других знаков зодиака, наступает удачный период для событий и решений, связанных с личной и семейной жизнью. В общем, если в ближайших планах есть свадьба или просто начало совместной жизни – не сомневайтесь, вы сделали правильный выбор и будете счастливы с этим человеком.

Благоприятные дни: 13, 14, 22, 23, 30 июня.

Рак (22.06 - 23.07)

Звезды советуют вам меньше думать и больше работать руками. То есть перестать мучительно размышлять над проблемами, которые кажутся неразрешимыми, а сделать что-нибудь полезное – вскопать грядку на даче, забить гвоздь, заняться ремонтом. И окружающую обстановку облагородите, и решение проблемы придет само собой – поверьте, так бывает, что ответы на вопросы приходят неожиданно, как озарение.

У семейных Раков в отношениях будет царить гармония, а свободным стоит активизировать поиски – вторая половинка ходит где-то рядом.

Чаще выходите в люди, общайтесь, принимайте приглашения, чтобы приблизить встречу с ней.

В профессиональной сфере гороскоп рекомендует максимально использовать этот период для саморазвития, повышения квалификации. Новые знания вдохновят вас, помогут работать продуктивнее и самым лучшим образом скажутся на ваших будущих доходах.

Июнь способствует продвижению дел, связанных с торговлей, проведением семинаров, медицинскими услугами. С покупкой недвижимости лучше повременить – подождите, еще более удачный вариант подвернется в июле-августе.

Благоприятные дни: 15, 16, 24, 25 июня.

Лев (24.07 - 23.08)

Июнь открывает вам большие возможности. Все задачи будут вам по силам – только действуйте. Берите в свои руки инициативу в работе, пробивайтесь со своими творческими замыслами, знакомьтесь – вокруг вас сейчас много людей, которые смогут помочь в реализации ваших планов. Велики шансы найти единомышленников, с которыми можно открыть свое дело. Общение сейчас – ваше всё: даже ваш уровень дохода будет напрямую зависеть от способности вести деловые беседы и от умения заявлять о себе окружающим. Как следует поработав в июне, Львам удастся собрать богатый урожай в последующие месяцы.

И со спокойной душой идите под венец! Да, вы тоже в числе тех везунчиков, которым летние звезды обещают «долго и счастливо».

Если у вас есть вредные привычки, от которых вы мечтаете избавиться, попробуйте сделать это сейчас – все должно пройти без больших усилий и стрессов.

Благоприятные дни: 8, 9, 18, 19, 26, 27 июня.

Дева (24.08 - 23.09)

Июнь дарит Девам целый букет возможностей для реализации задуманного. Именно в начале лета многие представители знака сумеют в полной мере насладиться комфортной атмосферой дома и на работе.

Складываются благоприятные условия для продвижения по карьерной лестнице, улучшения социального статуса, материального положения. Идите к поставленным целям, а вселенная сейчас окажет максимальную поддержку.

Велика вероятность серьезных перемен в жизни: кто-то получит диплом, кто-то свяжет себя узами брака, кто-то станет родителем.

Изменения у всех будут разными, но все они положительно повлияют на жизнь Дев.

В личной жизни семейных Дев наступает период спокойствия, умиротворенности. Свободные представители знака могут смело знакомиться, влюбляться, ходить на свидания. Не факт, что из этого вырастет что-то большое, но попробовать-то можно!

Благоприятные дни: 10, 11, 12, 20, 21, 28, 29 июня.

Весы (24.09 - 23.10)

Активно занимайтесь своими делами и решайте всевозможные вопросы: звезды обещают, что в июне для вас будут открыты любые двери. Главный залог успеха - труд! Не ленитесь, проявляйте активность и работоспособность, и вы достигнете прекрасных результатов. Самое время продвигать на работе свои инициативы и реализовывать в бизнесе новые проекты. Сейчас вы можете рискнуть, не боясь неудач: звезды располагают к авантюрам.

В личной сфере вас ждет по-хорошему напряженный месяц: будет много знакомств у тех, кто их ищет, а в сложившихся отношениях ожидайте всплеска чувств и романтики. Дети порадуют своими успехами, от старших родственников ждите приятных и дорогих подарков.

Внезапно вспомнили про лишний вес и диету? Садитесь, сейчас удачное для этого время: килограммы улетят со свистом.

Благоприятные дни: 9,11,17,23,29.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Будьте внимательны к своему любимому человеку. Старайтесь учитывать его мнение во всех вопросах, иначе вас могут обвинить в эгоизме. Не пытайтесь все решать за своего партнера, ему это может быть не очень приятно.

Для одиноких Скорпионов наступил по-настоящему благоприятный период. Велика вероятность того, что скоро вы повстречаете человека, который станет вашим спутником жизни.

Отличное время для образования, будь это повышение квалификации, второе высшее или просто курсы. Инвестируйте в свои знания, и вы не пожалеете.

Во второй половине месяца некоторые Скорпионы захотят отправиться в путешествие.

Это хорошая идея, учитывая, что дела в порядке, а финансы это позволяют. Никаких серьезных проблем и непредвиденных ситуаций во время отдыха не предвидится.

Благоприятные дни: 9, 18, 21, 26 июня.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Постарайтесь расширить границы постоянного круга общения и почаще выходите «в свет»: возможности, реализация которых положительно скажется на вашей жизни, сейчас находятся в руках окружающих. И не забудьте, хорошие отношения - залог успеха: начальство, сотрудники или партнеры оценят вашу доброжелательность.

Под занавес июня напомнят о себе домашние дела: какая-то мелкое событие вроде потекшего крана может натолкнуть вас на мысль сделать ремонт, расширить жилплощадь, переехать из квартиры в собственный дом.

Если в личной жизни начнутся дрязги, будьте критичны не только к любимому человеку, но и к себе: у вас в глазу сейчас тааакое бревно!.. Любые ссоры сейчас – это шанс скорректировать отношения, поднять темы, о которых раньше вы не решались говорить, и найти по ним компромиссы. Это лучше, чем молча обижаться и думать о разрыве.

Свободным Стрельцам гороскоп сулит попутный ветер - тем более, если вы решили связать себя серьезными отношениями или открыть новую страницу в жизни, да и в паспорте тоже. Смелее - все получится.

Благоприятные дни: 10, 20, 24, 29 июня.

Козерог (22.12 - 20.01)

Время благоприятно для учебы, занятий, развивающих не только физическую, но и интеллектуальную силу. Попробуйте освоить то, к чему давно лежала душа.

Вторая половина июня станет временем волнений, связанных с партнерством в бизнесе. Несмотря на это, сейчас подходящий период, чтобы начать новый проект, ведущий вас к давней заветной цели.

Если у вас нет денег на реализацию какого-то начинания, то именно в июне, вероятно, появится некая возможность получить «спонсорскую помощь».

Хорошо пойдут дела у рестораторов, отельеров и владельцев недвижимого имущества, которое сдается в аренду.

Июнь может принести одиноким Козерогам настоящую любовь всей их жизни. А в доме может неожиданно появиться новый житель – домашний питомец.

Благоприятные дни: 9, 13, 19, 22, 27 июня.

Водолей (21.01 - 19.02)

Если нынешняя работа не приносит желаемого удовлетворения, имеет смысл поискать для себя новые источники дохода, которые не будут истощать вас эмоционально. Собеседования, поиски новой работы пройдут достаточно плодотворно.

Кстати, ваше хобби, которое дарит настоящее удовольствие, может оказаться способным и приносить прибыль.

Главное, не гонитесь за заработком, а просто займитесь делом, которое вам по душе. Дивиденды не заставят себя ждать, как в моральном, так и в материальном плане.

Июнь принесет Водолеям долгожданное удовлетворение в личном плане. Мечтающие о второй половинке имеют высокие шансы на встречу с ней. Также велика вероятность и получить желаемую свободу для тех, чьи отношения уже полностью исчерпали себя. Наступил благоприятный период для решения личных проблем, достаточно лишь прислушаться к себе и сделать правильный выбор.

Благоприятные дни: 0, 15, 22, 29 июня.

Рыбы (20.02 - 20.03)

Рыбам июнь пророчит светлую полосу. Любое начинание увенчается успехом - смелый контракт, внезапная поездка, новая встреча. Сосредоточенность, четкое планирование и терпение приведут вас к любой поставленной цели в работе, карьере и доходах.

Гороскоп рекомендует Рыбам приобрести мольберт или записаться на курсы йоги. Умиротворенное творческое начало в вас создаст атмосферу гармонии вокруг, товарищи поспешат за мудрым советом, окружающие представители противоположного пола будут ходить по пятам.

А лучшее украшение для вас в этом месяце – обручальные кольца и свадебные наряды, или, для тех, кто хочет встретить свою судьбу, - открытая искренняя улыбка.

Для Рыб настает время романтики: даже случайное знакомство может перерасти в светлые чувства.

Благоприятные дни: 11, 12, 19, 20, 30 июня.