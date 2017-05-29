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Бьюти-тренд: гель-пудра для маникюра

Бьюти-тренд: гель-пудра для маникюра

Гель-пудра - новое стойкое покрытие, которое не вредит ногтям и держится дольше других покрытий.

Кристина Ситникова, основатель студии маникюра SNS,
официальный дилер продукции SNS и Mart в Туле,
сертифицированный технолог.

Гель-пудру выбирают все больше клиенток салонов красоты, предпочитая ее другим покрытиям. Она носится до 4 недель даже на ногтях, на которых не держатся гель-лаки. Всё это время покрытие не теряет блеска, не скалывается и не царапается. Поэтому гель-пудру называют новой эрой в маникюре.

Гель-пудра подходит для наращивания, ремонта, покрытия и укрепления ногтей. С её помощью можно удлинить ногтевую пластину до 3–4 мм или восстановить сломанный ноготь, сделать из круглой формы квадратную.

Маникюр с гель-пудрой не требует запила ногтевой пластины и сушки УФ-лампой. Ногти под пудрой отрастают очень быстро и становятся крепкими: база гель-пудры содержит витамины A, E и кальций.

Мы работаем с американскими гель-пудрами SNS и Mart. В новой коллекции сезона весна 2017 – акварельные оттенки пробуждающейся после зимы природы: первые лучи тёплого солнца, ранние цветы, весеннее лазурное небо и нежная зелёная трава.

Автор: Екатерина Белова, сегодня, в 10:00 +5
Бьюти-тренд: косметическое осветление зубов
Бьюти-тренд: косметическое осветление зубов
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