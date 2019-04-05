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Красивые свадьбы: одна невеста — шесть образов

Красивые свадьбы: одна невеста — шесть образов

Глядя на свадебные фотографии Наталии и Кирилла, не веришь, что на них – одна и та же пара: так стремительно меняются наряды невесты.

Платье – это обычно, решила Наталия. Источником вдохновения стал свадебный образ телеведущей Нелли Ермолаевой.

И на его основе невеста вместе со своей коллегой, фотографом и организатором свадьбы Юлией Часовских, придумали мега-трансформер из 7 деталей: брюки, топ, два прозрачных кружевных «верха», юбка, жакет и съемный бант.

В разных сочетаниях эти предметы одежды были продемонстрированы в день свадьбы и на фотопрогулке, которая была устроена позже.

За свадьбу и фотосессию Наташа примерила шесть образов!

Наталия с Кириллом вместе уже 4 года, у них растет дочка Владислава – на свадьбе ей было всего 9 месяцев. Для малышки сшили такой же костюм, как у мамы (брючки с кружевом по низу, кружевную кофточку и повязку на голову), и сделали миниатюрный свадебный букет.

На свадебную сессию молодожены отправились в Москву, чтобы «сменить картинку». «Мы позировали просто на фоне красивых столичных пейзажей, и снимки получились фантастическими, - говорит Наталия.

«На Арбате я замерзла, надела кожаную куртку, и вдруг рядом с какой-то подворотней фотограф сказала: «Нам сюда!»

И мы очутились в каком-то совершенно неформальном мире, рядом с огромным граффити во всю стену и бренчащими на гитарах музыкантами. Так, чисто случайно мы нашли еще одну яркую локацию для нашей съемки». 

Организатор – студия особенных свадеб White и Анастасия Никитина.
Фотограф и продюсер – Юлия Часовских.
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Автор: Екатерина Белова, сегодня, в 10:00 +1
Маникюр невесты-2019
Маникюр невесты-2019
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