Едем за свадьбой

Фото: Александр Горбань, phuket-photo.ru.

Если вам мало сыграть свадьбу в своем или соседнем городе, если вас тянет в совершенно другую обстановку, – упаковывайте свадебные наряды, приглашайте гостей, поедем жениться! О популярных направлениях свадебных туров рассказывает Анна Улитина, директор турагентства.



Анна Улитина.

Самые модные маршруты для выездных свадеб в 2019 году – они же и самые красивые, и наиболее доступные с финансовой точки зрения.

Свадьба в Доминикане

Лазурное море, белый песок, пальмы… Пейзажи Доминиканы – отличный фон для экзотической свадебной церемонии. В этой стране свадебная индустрия развита настолько, что молодоженам не нужно заботиться ни о чем – разве что не забыть привезти с собой наряды.

Большинство отелей предлагают организацию свадьбы «под ключ»: символическая церемония под красивой аркой у кромки воды, цветочный декор, музыканты, фото, видео. Пакеты с различным набором услуг позволяют провести свадьбу любого масштаба, от скромной церемонии на двоих до шумного праздника с гостями и выездом на острова.

Молодожены любят Доминикану за финансовую доступность: из всех стран карибского региона отдых здесь наиболее демократичен по цене.

Отдых со свадьбой на Кубе дороже на 30–40%, а если посмотреть в сторону Мальдив, то бюджет можно смело умножать на два.

Свадьба в Чехии

Одна из самых близких к нам европейских стран, а значит недорогой перелет, более-менее понятный язык, дружелюбное отношение местных жителей.

Устраивать свадьбы в Чехии хорошо сразу по нескольким причинам. Во?первых, это разнообразие вариантов. Вы можете провести церемонию в Староместской Ратуше или пражских дворцовых садах, в средневековом замке или величественном дворце. В любом случае этот праздник навсегда отпечатается в памяти невероятно красивыми видами и фотографиями и романтикой старой Европы.

Фото: www.luxesvadba.ru.

Во?вторых, в этой стране можно провести не только символическую церемонию, но и юридически стать мужем и женой: чешское свидетельство о браке признается легитимным (законным) в России.

Так что можно не ходить в российский загс, а сразу отправиться в чешский.

Во?вторых, в Чехии можно организовать церковное венчание по православному обряду, и такой брак тоже обладает законной гражданской и юридической силой – это означает, что после венчания молодожены получают полноценное свидетельство о браке.

Наконец, Чехия близко, и можно пригласить на выездную свадьбу гостей, взять своего фотографа, видеографа и т. д.