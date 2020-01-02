Отёки под глазами: кто виновать и что делать?

Отеки под глазами придают лицу уставший вид, поэтому желание избавиться от этого эстетического недостатка весьма закономерно. Всегда ли это возможно, знает врач-косметолог Елена Черных.

Елена Черных.

Проблема отеков всегда связана с накоплением жидкости в тканях зоны глазницы. И подчас это не только эстетический недостаток, но и признак некоторых заболеваний.

До назначения процедур специалист в первую очередь должен провести дифференциальную диагностику между истинным отеком и грыжей нижнего века. Оба состояния визуально похожи, однако, если отек – это скопление жидкости, то грыжа – слабость, истончение, растяжение соединительнотканной мембраны, которая удерживает жировую ткань внутри глазницы. Грыжа всегда требует хирургического лечения, и диагностировать ее помогают две подсказки:

В положении лежа грыжевое выпячивание исчезает, а отек – нет. Выраженность грыжевого выпячивания в течение суток не меняется, а отек (если это не патологическое состояние) уменьшается или проходит к вечеру. В ночное время циркуляция крови и лимфы в периорбитальной зоне замедляется, что провоцирует застой жидкости.

Если отечность не корректировать, то кожа век начинает терять тонус и растягиваться.

Ее растяжение усиливается, если у человека есть привычка щуриться или гримасничать. Это создает дополнительное препятствие для устранения застоя жидкости.

Причин возникновения отека век много: это генетическая предрасположенность, перебор жидкости, соленых и острых продуктов на ночь, алкоголь, дефицит движения, безбелковая диета, зрительное переутомление, гормональный сбой, возрастные изменения, злоупотребление загаром и даже привычка спать лицом в подушку.

Отеки могут быть симптомами заболеваний почек (они белого цвета, рыхлые, появляются по утрам), сердечно-сосудистой системы (отеки под глазами сочетаются с плотными отеками ног, одышкой), эндокринной системы. При предрасположенности к отечности (если такая проблема есть у родственников) начинать регулярный уход за зоной век нужно с 15-18 лет.

Для устранения истинного отека, то есть состояния, связанного с застоем жидкости, необходимы не только косметологические процедуры, но и усилия со стороны самого пациента. Прежде всего это лечение основного заболевания (если оно имеется), ограничение употребления соли и жидкости по вечерам, отказ от алкоголя, физическая активность, сбалансированное питание с достаточным количеством белка, использование косметики, защита от солнца.

В профессиональном уходе на первом месте стоят лимфодренажные процедуры, которые помогают вывести лишнюю жидкость.

Нужно обязательно обратить внимание на шейно-воротниковый отдел. Если у пациента есть признаки венозной недостаточности (варикоз вен на ногах, утренняя головная боль и пастозность лица), ему рекомендуют дарсонвализацию шейно-воротниковой зоны: она стимулирует тонус венозной стенки и снижает застойные явления. Обязательным моментом является укрепление сосудистой стенки. Для этого в косметику вводят витамин С, рутин, экстракт конского каштана, гингко билоба, очанку, лакричник, иглицу шиповатую, кофеин.

Специальную косметику можно сочетать с аппаратными процедурами – ультразвуком, ионофорезом, микротоками. Они улучшают проникновение активных компонентов препаратов и способствуют их накоплению в коже. Ультразвук может назначаться и для лимфодренажа. Хороший противоотечный эффект дают крио-процедуры. Кстати, и кремы для век для домашнего ухода лучше хранить в холодильнике.

Несколько слов о миорелаксантах (ботоксе и пр.). Для зоны вокруг глаз следует предпочесть мягкие миорелаксанты, потому что круговая мыщца глаза должна работать, – это стимулирует кровообращение и дренаж, а значит, уменьшает отеки и улучшает трофику кожи. Замечу, что выраженные отеки век, жировые грыжи и значительные избытки кожи являются противопоказаниями к инъекциям препаратов ботулинического токсина.

Чтобы снизить риск возникновения отеков, пользуйтесь косметикой правильно. Все косметические продукты на кожу век наносят постукивающими движениями по линиям минимального растяжения кожи.

Увлажняющие кремы применяйте только утром, так как они накапливают жидкость в тканях.

Вечером лучше использовать кремы с питательным или подтягивающим эффектом, причем делать это за 2 часа до сна, а через 30 минут после нанесения промокнуть кожу салфеткой.