Список на каникулы: 3 книги, написанные женщинами

Чем занимаетесь? Если устали от оливье, шампанского и гостей, эти книги составят вам приятную компании в уединении. В них – необычные эксперименты, увлекательные истории, красивые стихи. Всё для того, чтобы приятно провести не один вечер, подумать о важном и не очень.

Наталья Краснова. «1000 и 1 день без секса» (18+)

В своей книге «1000 и 1 день без секса» блогер, стендапер и сценарист Наталья Краснова рассказывает, как провела три года без секса и сколько всего успела без него сделать. Однако книга далеко не о сексе или его отсутствии. Это сборник правил, которые помогут сделать жизнь проще, насыщеннее и просто приятнее. Вы узнаете, как быть хорошей матерью и в то же время строить успешную карьеру, как привлекать внимание противоположного пола, если тебе почти 40 и даже немножко за, можно ли быть счастливой без мужа.

«Сначала я не замечала, что секс ушел из моей жизни. Просто он ушел, не громко хлопнув дверью, а тихо ушел, как будто за хлебом. И там в хлебобулочном отделе так и остался лежать где-то между рогаликами с маком и свежими круассанами. Я как-то не особо сильно переживала, что секса пока нет. Я жила с уверенностью, что, если понадобится, я знаю, где его взять. Мне было просто некогда заниматься сексом, я занималась карьерой и детьми, занималась ремонтом новой квартиры и ремонтом старой машины».

Мишель Обама. Becoming (16+)

Искренние мемуары бывшей первой леди США, в которых она делится сокровенными моментами своего брака – когда она пыталась балансировать между работой, личной жизнью и стремительно развивающейся политической карьерой мужа.

«Перед первой леди Америка предстает без прикрас. Я бывала на аукционах в частных домах, больше похожих на музеи, где стояли ванны из драгоценных камней. Видела семьи, которые потеряли все в урагане Катрина и были до слез благодарны получить в дар хотя бы работающие холодильник и плиту. Я встречала лицемеров и лгунов. Но также встречала и учителей, жен военнослужащих и многих других людей, настолько сильных духом, что я с трудом верила своим глазам».

Ах Астахова. «Без грима» (16+)

Поэтесса Ирина Астахова собрала новую книгу стихов. Она из двух частей: в первой – новые произведения, которые еще не публиковались на бумаге. Вторая часть сборника — это избранные и любимые многими произведения поэтессы. Среди них такие популярные, как «Тебя хоть там любят?», «Время сменить маршрут», «Совет» и другие хиты, которые ее поклонники пересылают друг другу по всему миру.

«А в голове навечно курсивом мысль:

Сердцу любовь и честность необходимы.

Я, потеряв в игре театральной смысл,

Твердо решил – всегда уходить без грима».