Гороскоп на январь: включайте логику

С началом года вас, друзья! В первый день месяца давайте узнаем, что нас всех ждет. Сегодня и до 8 января включительно – понятно что: доедаем оливье, допиваем шампанское, а дальше?

А дальше гороскоп говорит, что пока не стоит строить планы на личную жизнь: звезды сейчас сошлись так, что им не до любви и романтики. Январем правит логика, поэтому в деловых вопросах всё будет четко, просто и понятно. Пользуйтесь этим, и сможете добиться желаемого в кратчайшие сроки.

В этом месяце мы поздравляем Марию Селявину, руководителя студии маникюра Diamond. Она отмечает день рождения 9 января.

вещь месяца

Вещь месяца – украшение Mini Fiore из осенне-зимней коллекции испанского ювелирного бренда TOUS.

Узор на изделиях не повторяется и станет вашим личным талисманом.

Овен (21.03–20.04)

Если вы прислушаетесь к голосу разума и сможете сдерживать свои эмоциональные порывы, то сумеете быстро сориентироваться в ситуации и поймёте, куда двигаться, чтобы достичь успеха как можно быстрее. Ваше материальное положение имеет шансы измениться в лучшую сторону.

Благоприятные дни: 2, 7, 20, 25, 30 января.

телец (21.04–21.05)

Первый месяц во многом определяет весь год, но сейчас не ждите от января слишком многого. Стройте планы, но знайте о том, что их исполнение зависит не только от четкой схемы действий, но и от спонтанных решений.

Будьте дипломатичны и не болтайте лишнего.

У психолога Михаила Лабковского есть правила: отвечать только на вопрос и не отвечать, когда не спрашивают. Ориентируйтесь на них.

Благоприятные дни: 1, 8, 10, 14, 18 января.

Близнецы (22.05–21.06)

Обстановка на работе будет спокойной, главное, чтобы вы сейчас постарались избегать конфликтов с коллегами или с начальством. Близнецам стоит взвешивать каждое слово и соблюдать разумную осторожность, особенно в поездках. Финансовая ситуация может быть нестабильной, поэтому старайтесь не выходить за рамки бюджета.

Благоприятные дни: 11, 14, 19, 21, 22 января.

рак (22.06–22.07)

Пора задуматься о дальнейшем профессиональном росте: вложения в образование повысят вашу ценность на рынке труда, позволят найти более высокооплачиваемую работу. В личных отношениях умерьте беспричинную ревность и чувство собственничества: они могут разрушить гармонию в семье.

Свободные Раки могут встретить необычного человека, который откроет им новые, неизведанные грани этого мира.

Благоприятные дни: 1, 7, 8, 15, 19 января.

лев (23.07–23.08)

Ваши союзники в январе - внимание, трудолюбие и строгое соблюдение обязательств. Нужно успеть решить все мелкие вопросы, на которые не хватало времени, потому что после – не получится: в феврале вас ждут великие дела. В новых задумках помогут близкие люди, не стесняйтесь обратиться к ним за помощью.

Благоприятные дни: 2, 3, 7, 8, 16, 17, 28, 29 января.

дева (24.08–23.09)

Уже с начала месяца вы будете чувствовать невероятный подъем и сможете уделить внимание тем проблемам, которые мешали вашему подъему по социальной лестнице, установлению мира в вашей душе и укреплению материального положения. Хороший период для обращения к руководству или в официальные организации для решения каких-то вопросов. Светские события и вечеринки принесут много удовольствия.

Месяц отлично подходит для продвижения артистических или творческих проектов.

В финансах наступит небольшое затишье, поэтому сдерживайте себя от спонтанного шопинга, не давайте в долг и не берите кредиты - тогда все будет нормально.

Благоприятные дни: 18, 22, 24, 25 января.

Весы (24.09–23.10)

Добиться успеха во всех делах вам помогут настойчивость, упорство и целеустремленность, которых у вас сейчас хватает. Важно, чтобы вы не строили воздушных замков, а твердо стояли на земле, ставя перед собой только реальные цели. Не опускайте руки и не паникуйте - и уже к концу января вы будете достойно вознаграждены.

Благоприятные дни: 1, 8, 14, 16, 21 января.

скорпион (24.10–22.11)

Хороший месяц. Укрепятся или восстановятся отношения с родственниками. Ваша интуиция и знания помогут принять правильные решения в деловых вопросах. Путешествия будут приятными и полными впечатлений. Вы сможете с легкостью заводить знакомства и вступать в отношения.

Брак, заключенный в январе, окажется счастливым и гармоничным. Наслаждайтесь!

Благоприятные дни: 2, 4, 8, 9, 15, 18, 21, 24, 27, 29 января.

стрелец (23.11–21.12)

Месяц отлично подходит для приобретения недвижимости или предметов интерьера. У вас может появиться новый источник дохода или предложение по работе, которое заслуживает внимательного рассмотрения. У свободных Стрельцов в январе есть все шансы влюбиться.

Благоприятные дни: 13, 17, 22, 23 января.

козерог (22.12–20.01)

Уделяйте больше времени тем делам, которые реально способствуют вашему профессиональному росту и укреплению материального благополучия. Кто-то из представителей знака может обнаружить, что его вторая половинка, которую он давно искал, находится совсем рядом. Любовь настигнет вас внезапно, и дело вполне может окончиться счастливым браком.

Благоприятные дни: 1, 4, 5, 6, 7 января.

водолей (21.01–19.02)

Январь подарит вам свободу и решимость заниматься тем, о чем вы давно мечтали. Сейчас вы не только окажетесь готовы к возможным переменам в своей жизни, но и будете их с нетерпением ждать. Если для этого нужно будет сменить работу - сделайте это.

Финансовая ситуация начнет улучшаться, может случиться разовый, но весьма ощутимый доход.

Благоприятные дни: 4, 5, 16, 17, 25, 26 января.

рыбы (20.02–20.03)

Порадуйте себя. Новая одежда, прическа, посещение спа-салона, макияж сделают свое дело - они поднимут вам настроение и прибавят очарования, благодаря чему вы снова почувствуете желание нравиться окружающим и самим себе тоже. А еще используйте очередной шанс начать новую жизнь с 1 января: запишитесь на фитнес или в бассейн, попробуйте отказаться от вредных привычек. Звезды говорят, что сейчас время для таких начинаний очень благоприятно.

Благоприятные дни: 4, 5, 22, 23, 27, 28 января.