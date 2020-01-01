Гороскоп на январь: включайте логику
С началом года вас, друзья! В первый день месяца давайте узнаем, что нас всех ждет. Сегодня и до 8 января включительно – понятно что: доедаем оливье, допиваем шампанское, а дальше?
А дальше гороскоп говорит, что пока не стоит строить планы на личную жизнь: звезды сейчас сошлись так, что им не до любви и романтики. Январем правит логика, поэтому в деловых вопросах всё будет четко, просто и понятно. Пользуйтесь этим, и сможете добиться желаемого в кратчайшие сроки.
В этом месяце мы поздравляем Марию Селявину, руководителя студии маникюра Diamond. Она отмечает день рождения 9 января.
Вещь месяца – украшение Mini Fiore из осенне-зимней коллекции испанского ювелирного бренда TOUS.
Узор на изделиях не повторяется и станет вашим личным талисманом.
Если вы прислушаетесь к голосу разума и сможете сдерживать свои эмоциональные порывы, то сумеете быстро сориентироваться в ситуации и поймёте, куда двигаться, чтобы достичь успеха как можно быстрее. Ваше материальное положение имеет шансы измениться в лучшую сторону.
Благоприятные дни: 2, 7, 20, 25, 30 января.
Первый месяц во многом определяет весь год, но сейчас не ждите от января слишком многого. Стройте планы, но знайте о том, что их исполнение зависит не только от четкой схемы действий, но и от спонтанных решений.
Будьте дипломатичны и не болтайте лишнего.
У психолога Михаила Лабковского есть правила: отвечать только на вопрос и не отвечать, когда не спрашивают. Ориентируйтесь на них.
Благоприятные дни: 1, 8, 10, 14, 18 января.
Обстановка на работе будет спокойной, главное, чтобы вы сейчас постарались избегать конфликтов с коллегами или с начальством. Близнецам стоит взвешивать каждое слово и соблюдать разумную осторожность, особенно в поездках. Финансовая ситуация может быть нестабильной, поэтому старайтесь не выходить за рамки бюджета.
Благоприятные дни: 11, 14, 19, 21, 22 января.
Пора задуматься о дальнейшем профессиональном росте: вложения в образование повысят вашу ценность на рынке труда, позволят найти более высокооплачиваемую работу. В личных отношениях умерьте беспричинную ревность и чувство собственничества: они могут разрушить гармонию в семье.
Свободные Раки могут встретить необычного человека, который откроет им новые, неизведанные грани этого мира.
Благоприятные дни: 1, 7, 8, 15, 19 января.
Ваши союзники в январе - внимание, трудолюбие и строгое соблюдение обязательств. Нужно успеть решить все мелкие вопросы, на которые не хватало времени, потому что после – не получится: в феврале вас ждут великие дела. В новых задумках помогут близкие люди, не стесняйтесь обратиться к ним за помощью.
Благоприятные дни: 2, 3, 7, 8, 16, 17, 28, 29 января.
Уже с начала месяца вы будете чувствовать невероятный подъем и сможете уделить внимание тем проблемам, которые мешали вашему подъему по социальной лестнице, установлению мира в вашей душе и укреплению материального положения. Хороший период для обращения к руководству или в официальные организации для решения каких-то вопросов. Светские события и вечеринки принесут много удовольствия.
Месяц отлично подходит для продвижения артистических или творческих проектов.
В финансах наступит небольшое затишье, поэтому сдерживайте себя от спонтанного шопинга, не давайте в долг и не берите кредиты - тогда все будет нормально.
Благоприятные дни: 18, 22, 24, 25 января.
Добиться успеха во всех делах вам помогут настойчивость, упорство и целеустремленность, которых у вас сейчас хватает. Важно, чтобы вы не строили воздушных замков, а твердо стояли на земле, ставя перед собой только реальные цели. Не опускайте руки и не паникуйте - и уже к концу января вы будете достойно вознаграждены.
Благоприятные дни: 1, 8, 14, 16, 21 января.
Хороший месяц. Укрепятся или восстановятся отношения с родственниками. Ваша интуиция и знания помогут принять правильные решения в деловых вопросах. Путешествия будут приятными и полными впечатлений. Вы сможете с легкостью заводить знакомства и вступать в отношения.
Брак, заключенный в январе, окажется счастливым и гармоничным. Наслаждайтесь!
Благоприятные дни: 2, 4, 8, 9, 15, 18, 21, 24, 27, 29 января.
Месяц отлично подходит для приобретения недвижимости или предметов интерьера. У вас может появиться новый источник дохода или предложение по работе, которое заслуживает внимательного рассмотрения. У свободных Стрельцов в январе есть все шансы влюбиться.
Благоприятные дни: 13, 17, 22, 23 января.
Уделяйте больше времени тем делам, которые реально способствуют вашему профессиональному росту и укреплению материального благополучия. Кто-то из представителей знака может обнаружить, что его вторая половинка, которую он давно искал, находится совсем рядом. Любовь настигнет вас внезапно, и дело вполне может окончиться счастливым браком.
Благоприятные дни: 1, 4, 5, 6, 7 января.
Январь подарит вам свободу и решимость заниматься тем, о чем вы давно мечтали. Сейчас вы не только окажетесь готовы к возможным переменам в своей жизни, но и будете их с нетерпением ждать. Если для этого нужно будет сменить работу - сделайте это.
Финансовая ситуация начнет улучшаться, может случиться разовый, но весьма ощутимый доход.
Благоприятные дни: 4, 5, 16, 17, 25, 26 января.
Порадуйте себя. Новая одежда, прическа, посещение спа-салона, макияж сделают свое дело - они поднимут вам настроение и прибавят очарования, благодаря чему вы снова почувствуете желание нравиться окружающим и самим себе тоже. А еще используйте очередной шанс начать новую жизнь с 1 января: запишитесь на фитнес или в бассейн, попробуйте отказаться от вредных привычек. Звезды говорят, что сейчас время для таких начинаний очень благоприятно.
Благоприятные дни: 4, 5, 22, 23, 27, 28 января.