Отдай всё внимание - дойдешь до вершины

Бизнес-тренер Всеволод Татаринов продолжает учить нас практическому управлению вниманием. По его мнению, как только человек освоит этот навык, он неизбежно перейдет к следующему уровню — уровню создания нужных образов. Сегодня — простое, но важное упражнение для тренировки внимания.

Всеволод Татаринов,

президент АPI, бизнес-тренер

Раньше это называли волшебством. А теперь — только технология. Внимание, то есть то, чем вы обладаете, сможет вынести вас на самую вершину социума. Или на самую вершину в вашей иерархии, которая для вас ценна.

Если вы хотите стать редким (ценным человеком), вам необходимо научиться делать то, что другим не под силу. Например, тренировать интенсивность внимания. Она связана с вашей возможностью сознательно направлять внимание полностью на то, чем вы сейчас заняты.

Например, одно из самых важных занятий для людей — это коммуникации. Вы часто видите людей, которые, разговаривая с вами, отдают вам свое внимание полностью? Ответ — нет.

Разговаривая с вами, человек думает о своих задачах, о том, как он выглядит, о том, что ему еще нужно успеть сделать, о деньгах, проблемах и еще куче всего ценного. Даже если он прошел тренинг активного слушания, он в основном играет роль слушателя, создавая иллюзию. То есть он в единицу времени своей жизни не достигает того, чего бы смог достичь. Он симулирует.

За симуляцию внимания жизнь в ответ награждает человека такими же фейковыми достижениями.

И все бы было весело, если бы человек не расплачивался за весь этот «балаган» самой ценной валютой, которую имеет, — временем своей жизни.

Так что прямо сегодня, разговаривая с кем-то или делая что-то, перестаньте играть в Гая Юлия Цезаря и сознательно переместите ВСЁ свое внимание на тот объект, который вы выбрали для взаимодействия. Это хорошее практическое упражнение для более продуктивного 2018 года!

Попробуйте сознательно управлять своим вниманием хотя бы 72 часа, и вы поймете, что я вам хочу донести. Ваша жизнь может быть другой, и вы можете быть другим — не тем, кем себя считаете.