Разбираем косметичку: визажист Анна Романова

Сегодня мы проверили, чем пользуется в обычной жизни человек, чья работа связана с косметикой. Анны Романова - визажист, основатель make-up school-studio by Romanova Anna.

Для кожи

Для очищения кожи использую мицеллярную пену-мусс Payot (1) без мыла с экстрактом малины. Отлично снимает макияж, увлажняет кожу, не оставляет чувства стянутости.

Крем Embryolisse (2) с экстрактом апельсина – мой любимый для подготовки кожи к макияжу: он глубоко увлажняет без ощущения жирности. Летом заменяю его на cыворотку для лица Elizavecca Hell-Pore Control Hyaluronic Acid 97 (4) на основе гиалуроновой кислоты.

Пилинг-скатка TianDe (3) прекрасно подготавливает кожу к макияжу, устраняет до 90% шелушений.

Лучше наносить пилинг на практически сухую кожу.

Для тона

Консилер Estee Lauder подстраивается под тон кожи, не пересушивает ее и хорошо держится без припудривания.

Любимый тон – Armani Maestro Glow на масляный основе, что подходит моей коже, и с эффектом сияния, который сейчас в тренде.

В тональную основу добавляю иллюминатор Lumi Drops от Goshi: он помогает создать эффект сияния кожи изнутри.

Предпочитаю комбинированные текстуры: они более стойкие и дают более насыщенный оттенок.

Поэтому для создания эффекта сияния смешиваю сухой хайлайтер NIX и кремовый Estee Lauder.

Скульптор Becca дает правильный, естественный цвет теней при контурировании.

Редко пользуюсь пудрами, так как моя кожа и без них хорошо держит тон. Но пудра в моей косметичек все же есть: это Diоr. Хорошо выравнивает тон, не подчеркивает шелушения и не создает эффекта запудренного лица.

Я пользуюсь различными кистями для макияжа. В числе фаворитов – RealTechniques, идеальная кисть для пудры и румян, и Shik, идеальная кисть для тона.

Для губ

Идеальная красная помада – Armani, тон №400. Подходит девушкам с любым цветотипом и визуально делает зубы белее.

Nannic - незаменимый бальзам для сухих губ или в качестве подготовки под макияж. Пользуюсь им по совету своего косметолога Виктора Кундикова. Бальзам имеет легкую текстуру, без ощущения вазелина на губах.

Бальзам особенно хорош для губ после контурной пластики, которые часто страдают от сухости.

Для повседневного макияжа губ использую карандаши Provoc №46 (цвет чайной розы) и Miss Tais №780 (тот идеальный бежевый, который идет всем). Наношу их в качестве контура и помады. Держатся весь день!

Для глаз

Тинт для бровей Manly Pro люблю за стойкость и кремовую текстуру, которая позволяет создать идеальные градиентные брови (с переходом оттенков от светлого к темному).

Тушь Vivienne Sabo Cabaret выбрала за стойкость: она не осыпается, выдерживает жару, дождь, снег, несмотря на то, что не заявлена как водостойкая.