Из России с любовью

Как известно, подарки творят чудеса. И не только в нашей стране, но и за границей. Например, «взятка» в виде цветных фломастеров приведет в восторг жителя Шри Ланки, а горький шоколад — ваш must have в Египте и Омане. На самом деле, подарки из России помогут не только получить выгодный апгрейд номера в отеле, но и в случае с каучсерфингом — пожить в гостях на более выгодных условиях.

Ольга Волкова, руководитель турагентства «Аэропорт».

Итак, что еще привезти из России иностранцам?

1. Платки Radical Chic. Марка создана русской девушкой. Специальная серия посвящена России: космонавты и уральский завод, карта Москвы и более привычные купола.

Платок Radical Chic Ural factory (Уральский завод).

Мне нравится, что эти вещи лишены какой-либо фольклорности, за счет чего могут быть легко вписаны в современный лаконичный гардероб, а, во?вторых, не лишены иронии.

2. Посуда Императорского фарфорового завода.

Кобальтовая сеточка порадует любителей классики, а тем, кто более глубоко погружен в историю России, можно подарить что-то тематическое, например, связанное с очередной годовщиной окончания Великой Отечественной войны или с историей Российской армии.

3. Белевская пастила. Пастила — традиционный русский продукт.

Конечно, ее лучше всего употреблять с чаем, но если ваш иностранец до чая еще не дорос, то хорошо пойдет и под кофе.

4. Тульский пряник.

В моем случае обычный тульский пряник за 100 рублей был подарен хозяину гостиницы в городе Фрежюс на Лазурном берегу.

Ответ в виде бутылки роскошного французского вина не заставил себя ждать, уж очень хозяин был тронут нашим презентом. Мелочь, а приятно.

5. Духи «Красная Москва». Если бы вы знали, как выгодно их можно продать на блошином рынке Сент Уан, что в Париже!

На рынке, недалеко от выхода, есть прекрасный парфюмерный магазин, где старая еврейская бабушка торгует сокровищами в виде Chanel № 5, Dior Dune, Ted Lapidus и пр. духов, произведенных еще в середине ХХ века. «Красную Москву» можно продать, а можно поменять на флакон раритетного парфюма.

К слову о блошином рынке: сюда можно везти все — от матрешек до самовара, это выгодная инвестиция, потому что мода на все русское еще не прошла, и потому что французы в принципе любят русских.

Список можно продолжать бесконечно, добавляя сюда хохлому, финифть, икру, лапти, медвежьи шкуры и автомат Калашникова, но главное помнить, что с умом подобранный презент для иностранца, даже если цена ему 15 рублей, поможет в разы улучшить послевкусие от вашего отдыха! Еще больше полезных советов можно прочитать здесь: #аэропортвтуле#отдыхомпокризису.