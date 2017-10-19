Давай сыграем в американский футбол!

В 2017 году в Туле официально появился новый вид спорта — американский футбол, по которому сходит с ума весь североамериканский континент. У нас в городе он пока делает первые шаги. Президент Тульской федерации американского футбола Роман Солодов уверен, что и в России у этого вида спорта большое будущее.

Роман Солодов,

президент Тульской федерации американского футбола.

Команда по американскому футболу в Туле была образована в 2016 году. Ведем активные тренировки. Сыграли несколько товарищеских матчей, в том числе один в своем городе. В следующем году планируем заявиться на Кубке Черноземья.

Некоторые наши игроки выступают за московские команды в элитном российском турнире — Премьер-дивизионе.

Так что в Туле американский футбол, можно сказать, динамично развивается, о нашем существовании уже знают.

Если в европейском футболе вратарь — половина команды, то в американском половина команды — это квалифицированный тренер. Единственной пока тульской командой «Тарантула» руководит Валерий Быстров, у которого уже 16?летний опыт игры в американский футбол. Он играл за команду «Донецкие скифы», московские клубы. Есть даже спортивное звание — мастер спорта по американскому футболу. Под его руководством тульские игроки быстро набираются опыта.

Американский футбол — непростая игра. Здесь требуется не только хорошая физическая форма, но и тактическое мышление. Поэтому много времени на занятиях уделяется теории. Зато он по-своему демократичен. Спортсмен любой комплекции найдет себе место на поле.

В группе атаки требуются игроки быстрые, маневренные. В группе защиты — габаритные, весом более 90 кг. Возрастных ограничений тоже нет. В тульской команде «Тарантула» с успехом выступает и девушка — Аделина Бровкина. В планах — скомплектовать юношескую и женскую команды.

Наша цель — бороться за призовые места во всех турнирах. Пока американский футбол живет за счет средств самих участников.

Вид спорта достаточно затратный — нужно покупать защитную экипировку, арендовать поле для тренировок.

Но переговоры со спонсорами ведутся. Поддержку команде обещали и областные власти.

Интерес у туляков к американскому футболу есть. Приходят парни, уже пробовавшие себя в других спортивных играх и желающие получить какой-то новый опыт. Приходят и остаются. Потому что американский футбол — это очень интересно.