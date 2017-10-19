блоги
блоги
Регистрация
Модный город
Давай сыграем в американский футбол!

Давай сыграем в американский футбол!

В 2017 году в Туле официально появился новый вид спорта — американский футбол, по которому сходит с ума весь североамериканский континент. У нас в городе он пока делает первые шаги. Президент Тульской федерации американского футбола Роман Солодов уверен, что и в России у этого вида спорта большое будущее.

Роман Солодов,
президент Тульской федерации американского футбола.

Команда по американскому футболу в Туле была образована в 2016 году. Ведем активные тренировки. Сыграли несколько товарищеских матчей, в том числе один в своем городе. В следующем году планируем заявиться на Кубке Черноземья.

Некоторые наши игроки выступают за московские команды в элитном российском турнире — Премьер-дивизионе.

Так что в Туле американский футбол, можно сказать, динамично развивается, о нашем существовании уже знают.

Если в европейском футболе вратарь — половина команды, то в американском половина команды — это квалифицированный тренер. Единственной пока тульской командой «Тарантула» руководит Валерий Быстров, у которого уже 16?летний опыт игры в американский футбол. Он играл за команду «Донецкие скифы», московские клубы. Есть даже спортивное звание — мастер спорта по американскому футболу. Под его руководством тульские игроки быстро набираются опыта.

Американский футбол — непростая игра. Здесь требуется не только хорошая физическая форма, но и тактическое мышление. Поэтому много времени на занятиях уделяется теории. Зато он по-своему демократичен. Спортсмен любой комплекции найдет себе место на поле.

В группе атаки требуются игроки быстрые, маневренные. В группе защиты — габаритные, весом более 90 кг. Возрастных ограничений тоже нет. В тульской команде «Тарантула» с успехом выступает и девушка — Аделина Бровкина. В планах — скомплектовать юношескую и женскую команды.

Наша цель — бороться за призовые места во всех турнирах. Пока американский футбол живет за счет средств самих участников.

Вид спорта достаточно затратный — нужно покупать защитную экипировку, арендовать поле для тренировок.

Но переговоры со спонсорами ведутся. Поддержку команде обещали и областные власти.

Интерес у туляков к американскому футболу есть. Приходят парни, уже пробовавшие себя в других спортивных играх и желающие получить какой-то новый опыт. Приходят и остаются. Потому что американский футбол — это очень интересно.

Автор: Екатерина Белова, сегодня, в 13:00 +3
Почему стройные худеют, а полные – толстеют?
Почему стройные худеют, а полные – толстеют?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.