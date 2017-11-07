«Мисс «Модный город» – 2017: финальное преображение

Фатима Мальсагова, победительница конкурса «Мисс «Модный город"-2017, который мы провели в честь юбилейного выпуска журнала, получила в подарок целый комплекс процедур по преображению и большую fashion-съемку. Следим за процессом и любуемся результатом!

Как всё начиналось

В сентябре «Модный город» начал прием заявок от девушек на участие в конкурсе, который приурочен к юбилейному, 100-му номеру журнала. Мы получили 25 заявок, выбрать лучшую предстояло жюри. В его состав вошли бьюти-эксперты, которым предстояло поколдовать над финальным образом победительницы.

Жюри конкурса «Мисс «Модный город»:

Светлана Катаева, Наталья Демидова, Полина Желтикова,

Екатерина Паршина, Анна Романова, Ульяна Назарова.

Практически единогласно наши эксперты выбрали победительницей конкурса Фатиму Мальсагову.

Фатиме 27 лет, рост 168 см. Работает специалистом по развитию подразделения ГБУ ТО МФЦ — МФЦ для Бизнеса.

За преображение нашей победительницы взялись профессионалы. После процедур Фатима поделилась с нами впечатлениями.

1.Уход за кожей

Екатерина Паршина (представитель проекта NanoAsia в Туле - У Фатимы очень насыщенная жизнь. Не всегда получается выспаться и отдохнуть, что сказывается на состоянии кожи. Были заметны следы усталости и сухие участки кожи. Выглядеть отлично ей помогла безынъекционная процедура от NanoAsia. В основе состава наносыворотки — аминокислоты, чистейшие экстракты растений, современные короткие пептиды, которые за счет своих сверхмалых размеров проникают в глубокие слои кожи и дают выраженный эффект увлажнения, питания и лифтинга. Эффект от процедуры моментальный и сохраняется до 5 дней. А курсовой уход даёт стойкий эффект до 6−12 мес.

Фатима:

— У меня никогда не было проблем с кожей, но я имею привычку посещать своего любимого косметолога раз в полтора-два месяца. И хотя она всегда говорит: «Тебе нечего у меня делать», мы встречаемся регулярно, и основное направление работы — это уход. Уверена, любая девушка рада побаловать себя приятными масками, массажем и классными кремами. Поэтому я очень ждала знакомства с процедурой NanoAsia. Корейская косметика зарекомендовала себя лучшим образом, и на моём примере подтвердила все самые восторженные отзывы! Результат на моём лице от уже первой процедуры можно описать так: я будто только вернулась с двухнедельного отдыха на островах, где питалась свежайшими фруктами, дышала горным воздухом и медитировала. Кожа увлажнённая и здоровая, но самое главное — этот результат с каждой процедурой реально всё больше закреплялся. Так что обязательно возьму себе на вооружение последующий курс и советую всем попробовать приятную и реально действенную процедуру!

2. Косметическое осветление зубов

Ульяна Назарова, директор студии косметического осветления зубов

Magic White - Белоснежные зубы — один из важных секретов очарования и успеха. Инновационное косметическое осветление зубов — безопасная и безболезненная процедура. Она проводится с применением геля, содержание пероксида в котором не превышает 0,1%, и активизирующей светодиодной лампы холодного света. Эта комбинация позволяет осветлять зубы бережно, эффективно и со стойким результатом — до года.

Фатима:

— От природы у меня хорошая белая эмаль. Но любовь к чёрному чаю и кофе постепенно даёт о себе знать, потому с весны этого года я заметила, что зубы, увы, начали желтеть. Посещая стоматолога-гигиениста, я периодически консультировалась с ним по отбеливанию и каждый раз так и не решалась на данную процедуру. Самый главный страх — то, что со временем станет хуже, чем было раньше. Ведь сделать отбеливание и сидеть пожизненно на «белой» диете я не готова. Так что перед процедурой я собрала целый консилиум стоматологов, которые благословив меня, отправили на косметическое осветление. И я победила свой страх! Эмоции сразу после — ослепительная белизна, достойная рекламы жевательной резинки. Впечатление время спустя — результат реально держится, и никаких болевых ощущений и прочих неприятностей!

3. Маникюр

Полина Желтикова, руководитель студии

Рolinails studio manicure&

pedicure - Фатиме я сделала комбинированный маникюр с матовым покрытием гель-лаком. У нашей героини достаточно экстравагантная форма ногтей — «балерина», и поэтому мы решили не перегружать ногти дизайном и выбрали градиент, который выполнили с помощью аэрографа. На мой взгляд, такой дизайн особенно подчёркивает волевой характер Фатимы: на меня она произвела впечатление сильной, целеустремлённой и независимой девушки. Градиент выполнили в осенних оттенках — бордо с плавным переходом в чёрный. А матовым топом мы придали дизайну мягкость и теплоту, ведь какой бы сильной женщиной ни казалась снаружи, внутри она — робкая и нежная.

Фатима:

— Маникюр для меня — дело обязательное. Делаю его раз в две недели — в первую очередь потому, что надоедает носить один и тот же дизайн. Камни, блёстки не про меня, лаконичность — вот чего я придерживаюсь всегда. В вопросе дизайна мне важно, чтобы мастер был со мной на одной волне и мы дорабатывали идею вместе, но при этом обязательно дорабатывали КАЧЕСТВЕННО. И мне посчастливилось побывать именно у такого мастера! Хочу отметить безупречную форму ногтей и тонкий слой лака, а также дизайн, который не оставил равнодушным ни одного человека.

4. Наращивание ресниц

Наталья Демидова, руководитель школы-студии моделирования взгляда miLASHka - У победительницы нашего конкурса очень красивые глаза, и единственное, что требовалось, — подчеркнуть их выразительность. Поэтому для нее мы выбрали реснички со средним изгибом СС — максимально естественные. Нужно учитывать, что наращенные ресницы носятся долго — 3−4 недели — и их длина и изгиб должны быть такими, чтобы нашей героине было комфортно с ними всё это время.

Фатима:

— Предвкушая процедуру наращивания ресниц, я наводила справки о мастерах. И каково было моё удивление, когда от знакомых я узнала: моими ресничками будет заниматься лучший, по их мнению, мастер. Размер и изгиб был подобран ровно под особенность мои ресничек, выглядит очень натурально, без кукольного эффекта. С новыми ресничками я хожу уже две недели, и за всё это время у меня выпала лишь одна — и то после вмешательства моих рук. Что ещё нужно для лучших рекомендаций? Ах да, процедура заняла чуть больше полутора часов. Браво мастеру!

5. Восстановление волос

Светлана Катаева, руководитель студии красоты и здоровья волос LOSK: - Фатима обратилась в студию с просьбой избавиться от завитков, пушистости и желанием напитать, добавить глянца волосам. Процедура «Биксипластия» справляется с этой задачей на 100%. Во время нанесения состава можно ощутить легкий цитрусовый аромат и освежающий эффект, который дает экстракт мяты и маракуйи. Состав «Биксипластии» богат протеинами и жирными кислотами, усиливает блеск волос и придаёт им мягкость. Эффект безупречной гладкости держится до 3 месяцев. На это время можно забыть о длительных процедурах укладки волос. В любую погоду волосы будут выглядеть совершенно.

Фатима:

— Самая ожидаемая для меня процедура! Природа наградила меня красивым натуральным цветом моих волос и… всё)). За остальное борюсь сама. И всё бы ничего, но есть две проблемы — это структура волос и сезонное истощение. Многими любимый кератин для меня не выход: моя причёска после него превратится в жидкие шторы — хоть и без пушистости, но и без пользы. Мне предложили «Биксипластию» — и это оказался удар точно в цель! Пушка нет, но и объём сохранился, волосы блестящие, здоровые, на ощупь шелковистые и тяжёлые. А самое приятное — укладка теперь занимает ровно 2 минуты: фен без расчёски вниз головой и вуаля — салонная укладка! Я в восторге!

6. Макияж

Анна Романова, руководитель Make-up school-studio by Romanova Anna - Красавица Фатима получила от меня в подарок современный вечерний макияж с использованием пигментов в золотых оттенках, — говорит визажист Анна Романова. — Эта гамма сейчас актуальна и идеально подходит под её цветотип. Сделали эффект сияющей кожи и разбавили макияж помадой цвета чайной розы.

Фатима:

— Историй, связанных с визажистами, у меня много. Бывало, и умывалась сразу после, и дорисовывала, но чаще это было чуть лучше, чем я могу сделать сама… Но ведь это неправильно: красивый мэйк должен побуждать в твоей душе желание праздника и фотографий, правильный мэйк — подчёркивать твою красоту и усиливать её в многократном размере! Аня — одна из немногих повстречавшихся мне мастеров, с которым можно расслабиться и доверить полностью образ, а в зеркало смотреть не от волнения «что там происходит, зачем она рисует это на мне», а от того, что просто не терпится увидеть результат. Потому что тебе нравятся цвета, текстуры, процесс и ощущения! Уверенная рука мастера не дала закрасться и доле сомнения. А результат вызвал долгоиграющий эффект «ВАУ»!

А теперь давайте посмотрим на результат в целом!