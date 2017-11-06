6 самых распространенных ошибок худеющих

Сидите на диете, не вылезаете из тренажерки, а воз вес и ныне там? Мария Волкова, специалист по питанию и оздоровлению организма, руководитель института здоровья объясняет, в чем вы можете ошибаться.

Мария Волкова.

Когда Лена узнала, что беременна, то твердо решила питаться правильно, чтобы лишнего не набрать и здоровью малыша посодействовать. Она ела много зелени, овощей, закупалась куриной грудкой и свела к минимуму сладости.

Но к концу первого триместра что-то пошло не так:, есть хотелось так сильно, что справиться с собой было нереально! Крышу срывало на чипсы, орешки и ветчину, а выпечку хотелось так, что хоть вой! Ей казалось, что внутри неё - черная дыра, в которую улетает всё, что она ест, потому что чувствовала круглосуточный голод.

Ошибка №1

Лена не знала, что во время беременности важно есть: разное мясо, птицу и рыбу, картошку, крупы и макароны, фрукты, кисломолочку и всё, что хочется как дополнение к нормальной еде.

А ещё - пить качественные витамины и омега3, потому что растущий малыш забирает из мамы кучу нутриентов, оставляя взамен дикое чувство голода.

Когда родилась Анечка, Лена решила вернуться в форму и начала действовать: овсянка на завтрак, тотальный контроль углеводов и ужин до шести вечера.

Ошибка №2

Она не знала, что углеводный завтрак (мюсли, хлопья, печенье, сырники, блинчики и даже каша без сахара), вызывает проблемы с инсулином, усиливает голод к вечеру и пробивает на сладенькое, жирненькое или солененькое.

Теперь она в курсе, что утром нужно есть омлеты с овощами или, даже, целый кусок мяса с картошкой и салатом. Главное, чтобы завтрак был белковым и сложным. Чем больше ешь «сложных» углеводов (крупы, бобовые), тем меньше хочешь «простых»: булку, плитку шоколада или сгущенку.

А ужинать можно смело

за 2-3 часа до сна.

Катя, сестра Лены, когда садится на диету, нервничает, что цифра на весах постоянно прыгает в плюс. Она пьет всего пару кружек кофе в день и совсем немного воды, но её беспокоят отеки. Катя пробовала перестать пить воду вообще, но это не помогло!

Ошибка №3

Она не знала, что водный баланс парадоксален: чем больше пьешь - тем меньше весишь, потому что чистая питьевая вода в рационе - лучшее мочегонное средство.

Муж Кати много работает и совсем не успевает поесть. Утром вместе с женой он выпивает кофе с парой ломтиков сыра, а за день в суете переговоров, поездок и сделок, ему совсем не до перекусов. Поэтому вечером он знает, что заслужил двойную порцию ужина и чай с бутиками и печеньем. За последние три года он сильно набрал вес.

Ошибка №4

Он даже не догадывается, что в наборе веса виноват его пищевой режим! Плотный ужин с добавкой на фоне скудного дневного питания включает липогенез - отложение жиров.

Ира, подруга Кати, всегда составляет ей компанию в осваивании очередной диеты. Правда, хватает её ненадолго: диеты требуют убрать из рациона любимое вкусности, оставляя взамен низкокалорийную дрянь. А у Иры, как назло, - период сильных энергозатрат: на работе вечный стресс, а дома нужно решать бытовые вопросы вкупе с уходом за двухлетней Лизой и восьмилетним Пашей.

Она старательно проходит мимо «запретного», но с каждым днем мысли о любимых вафлях всё больше перевешивают желание похудеть на 15 кг.

Ошибка №5

Ирина просто не знала, что лишний вес у женщин - это часто отражение сильнейшей моральной или физической усталости. Дело не в вафлях и не в стрессе, а своевременном отдыхе. Она стала больше отдыхать, учиться возвращать людям их ответственность, которую взвалили на её хрупкие плечи, и чаще говорить слово «нет». Вес начал таять сам собой.

Костя, супруг Иры, много занимается спортом, потому что хочет убрать живот и 8-10 килограммчиков. Каждый раз после тренировки он едет в магазин, покупает себе большую бутылочку фруктового йогурта и пачку обезжиренного творога на ужин.

Ошибка №6. Костя не знает, что для липолиза (расщепления жиров) недостаточно одних молочных продуктов.

А йогурт калорийнее, чем тарелка его любимого густого борща мясом и сметаной!

Проблема лишнего веса решается не диетой и самообманом, а:

привычкой вовремя и полноценно себя кормить,

умением себя слушать

и вовремя удовлетворять собственные потребности, а не глушить их легкодоступной едой.

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