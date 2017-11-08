Вышел в свет 100-й номер «Модного города»

Команда «Модного города» поздравляет читателей журнала с юбилейным номером! Каждый из 100 номеров мы создавали с любовью к вам – и знаем, что это взаимно!

Павел Кирюнин, главный редактор Друзья! Сегодня вышел сотый номер нашего журнала. Он толще, больше, шире... А все потому, что мы уже 8,5 лет идём бок о бок, плечом к плечу с вами, дорогие наши читатели и любимые рекламодатели! От лица всей нашей редакции говорю вам огромное спасибо за ваше доверие, преданность и любовь! Без вас не было бы и нас!

29.04.09

- дата выхода первого номера журнала. В нем было всего 16 страниц, и все – на свадебную тему.

929 300

экземпляров журнала вышло за эти годы.

74

звезды украсили обложки журнала. Первым был туляк, певец и актер Алексей Воробьев.

Кстати, среди звездных лиц с обложки «Модного города» 10 – наши земляки.

Слева направо: певец Стас Море, актер Илья Глинников, певец Дмитрий Тихонов, актриса Маруся Зыкова, певец Ярослав Дронов.

Слева направо: стилист, телеведущий Александр Рогов, актриса Юлия Снигирь, певица Ольга Ватлина, танцор, актер Сергей Крапива, певец, актер Алексей Воробьев.

Пять раз

обложка «Модного города» меняла дизайн. В 2017 году смена имиджа произошла в мартовском номере.

«МГ» на ТВ

В 2011 году на телеканале «Россия 1» вышел сюжет об издательском доме «Слобода» и журнале «Модный город». В кадре появился ноябрьский выпуск с певицей Нюшей на обложке.

Ведущий программы «Вести» Сергей Брилёв с удивлением отметил высокий уровень региональных изданий.

Первым среди глянцевых изданий Тульской области, в 2014 году журнал «Модный город» обзавелся собственными мобильными приложениями. Скачать их можно в GooglePlay и iTunes.

На сегодняшний день приложения скачали более 5000 пользователей. 35% из них – жители других регионов России и зарубежных стран.

Мы от всей души поздравляем наших читателей и вас, любимые посетители нашего блога! Спасибо, что вы с нами! Обещаем становится еще более модными, красивыми, веселыми и интересными! Искренне ваша, праздничная редакция.

Главный редактор «Модного города» Павел Кирюнин, фотограф Светлана Колоскова, дизайнер Анна Бреславская, стилист Яна Костюкова, специалист по рекламе Наталия Герасимова, директор по рекламе Марина Кузнецова, дизайнер Игорь Миленков, шеф-редактор Екатерина Белова.

А почитать юбилейный номер онлайн можно, перейдя по ссылке.