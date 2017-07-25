Не красьте волосы перед отпуском

Во время летней жары наши волосы теряют много влаги, становятся тонкими, тусклыми, ломкими, а также страдают от чрезмерного воздействия ультрафиолета, что приводит к сухости и разрушению структуры волоса.

Чтобы сохранить их здоровыми, необходимо соблюдать некоторые правила. Какие - рассказывает специалист медицинского центра по лечению волос и кожи головы АМД Лаборатории, врач-дерматокосметолог, трихолог Ксения Петрова.

Ксения Петрова.

- Как ухаживать за волосами в летний период?

- Летом высокая температура воздуха негативно сказывается на внешнем виде волос, они становятся сухими, ломкими и тусклыми. Улучшить внешний вид волос, придать волосам мягкость и блеск поможет применение шампуней с увлажняющими компонентами, использование бальзамов-ополаскивателей, масок для волос.

Перед выходом на улицу в жару используйте специальные защитные спреи.

Также большое значение имеет правильное обращение с феном при сушке волос. Не рекомендуется сушить только что вымытые волосы, с которых еще стекает вода. Необходимо дождаться, когда пряди волос немного подсохнут и только после этого воспользоваться феном. Сушку следует осуществлять прохладным воздухом. Не стоит также добиваться абсолютно сухих волос.

Если при укладке волос используется расческа, она не должна быть травмирующей, с острыми зубьями. В идеале необходимо использовать расческу с округленными зубьями или с шариками на их концах.

Все это поможет избежать ломкости и обезвоживания волос.

- Можно ли летом окрашивать волосы?

- Красить волосы летом можно, однако при окраске волос необходимо всегда обращать внимание на процент окислителя. Не теряет актуальности и старое правило: при окраске волос стараться не изменять их цвет более, чем на один-два тона относительно естественного за один раз.

Не рекомендовано окрашивать волосы непосредственно перед поездкой в жаркие страны. Интенсивное ультрафиолетовое излучение все равно изменит исходный оттенок.

А сухость волос, вызванная окрашиванием или обесцвечиванием, усугубится жарой и солнечным излучением.

После посещения бассейна или моря рекомендовано помыть голову, так как осевшие на волосах хлор и морские соли губительно сказываются на состоянии волос.

- Как правильно питаться в летний период, чтобы сохранить здоровье волос?

- Правильное питание - это залог красоты и здоровья волос, именно поэтому ему необходимо уделять особое внимание в любое время года. Чтобы волосы были здоровыми, красивыми и сильными, рацион должен быть сбалансированным и разнообразным.

Среди продуктов, необходимых для здоровья волос, важное место занимают овощи, особенно зелёные и листовые, фрукты, морепродукты, орехи, бобовые и цельное зерно, жирная морская рыба и мясо птицы, молочные продукты и яйца.

Для здоровья волос необходимы аминокислоты как растительного (гречка, овсянка), так и животного (мясо, рыба, яйца, кефир, сыры, простокваша, творог) происхождения, омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты (авокадо, орехи, сельдь, салака, скумбрия, макрель, угорь, масла: кукурузное, подсолнечное, оливковое, виноградное, льняное, кунжутное).