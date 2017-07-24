Карты для путешествий

Итак, долгожданный отпуск! Билеты куплены, отель забронирован, маршрут продуман до мелочей. Но тут у неискушенного путешественника могут возникнуть резонные вопросы: брать ли с собой банковскую карту? Если да, то какую? А сколько взять наличных? На эти и другие вопросы «Модному городу» ответил Дмитрий Новиков, управляющий Отделением по Тульской области Тула ГУ Банка России по ЦФО.

Дмитрий Новиков

Сколько денег можно иметь с собой при пересечении границы?

10 тысяч долларов США на человека – именно столько действующими таможенными правилами России разрешено ввозить/вывозить денежных средств без подачи таможенной декларации. Соответственно, семья из трех человек (мама, папа и ребенок) могут провести с собой без декларирования сумму не более 30 тысяч долларов США. Причем, в эту сумму не входят денежные средства, которые находятся на счетах банковских карт. Готовясь к путешествию, узнайте о таможенном законодательстве страны, в которую вы едете.

Не стоит забывать, что работник таможни имеет право пересчитать перевозимую наличность и провести личный досмотр.

Карта или наличные?

И то, и другое. Основную часть средств надежнее и спокойнее держать на счете платежной карты, но наличные также необходимы, причем, желательно иметь при себе мелкие купюры (расплатиться с таксистом, оставить чаевые и т.д.). О наличии в кошельке наличных лучше позаботиться заранее – в России. Конечно, вы легко можете снять деньги с карты, находясь за рубежом. Но будьте готовы к существенной комиссии. Свою комиссию может взимать как банк-эмитент, выпустивший вашу карту, так и банк, в банкомате которого вы снимаете деньги. Обычно размер этой комиссии банкомат указывает на экране до подтверждения снятия.

В странах, где доллар США или евро не являются основной валютой, комиссия будет двойной, так как подразумевается конвертация сначала в валюту платежной системы (как правило, доллар или евро), а потом перевод его в местную валюту.

С какой платежной картой лучше ехать за границу?

Для путешествий предпочтительно иметь отдельную платежную карту, на счет которой вам не зачисляется зарплата и иные выплаты. Отдельная карта в первую очередь обезопасит зарплатную карту от действий мошенников.

В каких случаях лучше оформить отдельную платежную карту со счетом в иностранной валюте? В первую очередь, это касается людей, у которых уже есть накопления в нужной иностранной валюте, или тех, кто получает доход в такой же валюте. Тогда вам не придется платить комиссию за валютную конвертацию денежных средств.

Если вы едете в другую страну надолго и хотите снизить риски от потерь, связанных с колебаниями курса, также имеет смысл завести карту со счетом в иностранной валюте.

Помните об основных сервисах, которые должна поддерживать платежная карта –обязательное СМС-оповещение обо всех операциях, привязка к мобильному банку и интернет-банку, что позволит в любой точке мира управлять своими финансами.

Что делать, если карта потеряна?

Первое, что необходимо сделать в такой неприятной ситуации – как можно скорее заблокировать ее, чтобы не дать возможности расплатиться ею злоумышленнику. Для этого следует позвонить в банк, выпустивший карту и сообщить о потере карты. Номер телефона горячей линии банка указан в верхней части оборотной стороны карты. Его лучше иметь в записной книге телефона. Также блокировку можно совершить самостоятельно – с использованием интернет-банкинга или через банковское приложение на мобильном телефоне.

Если банк перестраховался

Бывают и такие ситуации, когда банки, защищая деньги клиентов от мошенничества, блокируют счет карты путешественника, находящегося за границей. Счет карты блокируется в тех случаях, когда у банка есть подозрения относительно того, что операция не совершалась клиентом и является мошеннической.

Часто счет карты оказывается заблокирован после крупных покупок за рубежом либо в не очень известных интернет-магазинах.

Чтобы избежать подобной ситуации, следует перед поездкой обратиться в банк-эмитент и сообщить о предстоящем путешествии или крупных расходах. Впрочем, и в такой ситуации сотрудники банка могут принять решение о приостановлении операций по карте. Чтобы быть платежеспособным за границей, можно дополнительно взять с собой карту другого банка и иметь определенную сумму наличных в валюте страны пребывания.