Правила красоты: косметичка стилиста-имиджмейкера

Разбираем косметичку Наташи Тасевска, персонального стилиста-имиджмейкера, основателя Школы идеального гардероба.

В моей косметичке не так много декоративной косметики: в последнее время я пришла к тому, что хочу и могу себе позволить использовать макияж по минимуму.

Считаю, что после определенного возраста чем меньше на тебе косметики, тем лучше.

Если мне не предстоят фотосессии и мероприятия, на которых я должна быть «во всей красе», я выбираю естественность. Но это возможно, только если кожа выглядит достойно. Поэтому первое место в моем рейтинге бьюти-средств занимает хорошая уходовая косметика.

Кроме того, моя жизнь – это постоянные переезды и перелеты, и моя косметичка должна быть компактной и функциональной. Поэтому я оставила в ней только проверенные средства, которые моя кожа воспринимает с благодарностью.

Уход за кожей

Я очень рада, что благодаря Екатерине Паршиной, официальному представителю NanoAsia в Туле, в моей косметичке появилось несколько средств этой марки.

Пенка для умывания (на фото слева) превосходно очищает кожу. Сыворотка с гиалуроновой кислотой увлажняет, я ощущаю, что кожа наполнена влагой, подпитана нужными ей компонентами. Благодаря этим продуктам я наслаждаюсь естественной красотой и превосходным качеством кожи.

Тон

Мне нравится состояние моей кожи, и я не люблю «закупоривать» ее пудрами и тяжелыми тональными средствами. Единственная вещь, которую я признаю, – крем-кушон «Нанодесерт» от NanoAsia.

С ним я получаю идеально ровный, свежий тон и легкое сияние при совершенно невесомом покрытии.

Для глаз

Если ситуация требует мейк-апа, я выбираю активный макияж глаз. Для него у меня есть любимая, годами проверенная тушь Dolce&Gabbana Intense Black.

Когда в моду пришел тренд на блеск, я открыла для себя палетку теней Dolce&Gabbana в золотисто-коричневых тонах. С ее помощью делаю эффектный smoky eyes.

Для губ

Для губ я выбираю блеск или жидкую помаду. Сейчас это Nars в карамельном и ягодном оттенках. Смешиваю и создаю «бокал шампанского» на скулах, чтобы мейк был выдержан в одной гамме.

Их же использую в качестве румян, чтобы мейк был выдержан в одной гамме.

Духи

Важное место в моей косметичке занимают парфюмы: Pure Narcotic Boadicea, Byredo Blanche, Byredo Bal d’Afrique.

Первый – для особых нарядов, когда мне хочется страсти уже с утра. Второй – утренний, свежий, сама милота и прелесть. Третий – моя любовь с утра и до вечера.

Мне не 18, но возраст меня не огорчает. Я уверена, что умная женщина, которая правильно за собой ухаживает, с возрастом выглядит еще лучше.