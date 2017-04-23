Модная свадьба: букет из эко-силикона

Букет невесты не завянет, если цветы в нем сделаны из эко-силикона. Они долговечны, ярких красивых расцветок и совершенно неотличимы от настоящих.

Цветы из эко-силикона TerraFiori – настоящая революция в области флористики. Теперь не надо волноваться, как будет выглядеть подобранный к важному событию цветок, не завянет ли он. Собранный букет будет храниться столько, сколько нужно, в ожидании праздничного дня.

Цветы из эко-силикона даже на ощупь - словно только что сорванные. В некоторых воссоздана и легкая прозрачность лепестков, которые мы видим в живой природе.

Такие цветы всепогодны, не боятся ни жары, ни холода. Их не надо держать в воде, чтобы не завяли.

Они удобны в транспортировке и хранении. Причем такие цветы есть на любой вкус: розы, гортензии, пионы, гвоздики, тюльпаны.

Еще более эффектным букет невесты сделают суккуленты, веточки и ягоды, совершенно не отличимые от настоящих.

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