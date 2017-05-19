Блондинки против брюнеток. Юлия Самонина

Блондинка против брюнетки. Вечный спор о том, кто умнее, успешнее и привлекательнее в глазах мужчин. Как цвет волос влияет на жизнь, рассказывают четыре героини «Модного города» - успешные девушки, брюнетки и блондинки. Первый ход - за Юлией Самониной, владелицей магазина Iren Vartik.

- Вы когда-нибудь меняли цвет волос?

- Начнём с того, что по природе я достаточно светлая, практически блондинка, хоть и непросто в это поверить. В школьные годы много экспериментировала с цветом волос, но, став брюнеткой, решила: вот! это моё! В цвете волос сошлось единство внутреннего и внешнего. По сей день случаются порывы кардинально изменить цвет волос, но все они заканчиваются возвращением к тёмному. Брюнетка - это в характере, как ни крути.

- Цвет волос влияет на мироощущение и отношение окружающих?

- Для любой женщины важна внешность и ее составляющие - одежда, стрижка, цвет волос. Своим образом порой мы можем сказать больше, чем словами. Потому и шаблонов не избежать - о брюнетках и блондинках их бытует немало. Но по своему опыту скажу, что встречала немало жёстких и уверенных блондинок и мягких, как зефир, брюнеток. Стало быть, всё гораздо сложнее цвета волос:).

- Мужчины предпочитают брюнеток или блондинок?

- Когда то совершенно точно «джентльмены предпочитали блондинок». Сейчас зачастую «в топе» брюнетки... Мода переменчива. Но неизменным остаётся одно:

Любят тех, кто любит себя. Вне зависимости от цвета волос, глаз или килограммов.

- Ваш главный принцип в бизнесе?

- Быть объективной к самой себе. Ругать себя за ошибки. Но не забывать хвалить за победы, даже самые маленькие. Ну и конечно, по настоящему гореть тем, что делаешь.

- Какой Вы руководитель?

- Тоталитарный демократ)), если бы было такое понятие. Всегда готова к диалогу, но решение оставляю за собой. А ещё я перфекционист: всегда считаю, что можно сделать ещё лучше, нахожусь в этом вечном стремлении.

- Ваш секрет гармонии в личных отношениях?

- Оставлять «рабочее» и «уличное» за входной дверью. Дома я не «начальствую», там я женщина, любимая и любящая.

- Ваш самый сумасшедший поступок?

- Я импульсивный человек и нередко делаю то, чего от меня не ждут. Одним из смелых поступков недавнего времени смело могу назвать организацию своего дела - без малейшего опыта в данной сфере. Как прыжок в холодную воду, когда к тому же не умеешь плавать. Я прыгнула.

-Три главных черты Вашего характера?

- Решительность. Прямолинейность. Оптимизм всегда и во всем.

- На что Вы готовы ради любимого человека/семьи?

- Ответ «На всё» будет тут уместен. Семья - это главное, что есть в моей жизни.

- Ваш главный секрет красоты?

- Требовательность к себе. Я очень придирчива и критична к своей внешности. Ну и любовь, конечно)).

Женщине необходимо всегда быть чуточку влюблённой…в мужчину...или в туфли)).

В этом со мной одинаково согласятся и блондинки, и брюнетки)).

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А давайте выясним, кто здесь))). Какой у вас цвет волос?