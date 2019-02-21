Правила красоты: косметичка визажиста
Свои любимые средства и бьюти-находки «Модному городу» показала Ирина Петрова, визажист, мастер по волосам.
Для волос
Проверенное средство для гладкости волос – «12 в 1» от Сonstant Delight. Взаимная любовь с первого применения! Разглаживает, придает зеркальный блеск, облегчает расчесывание. Имеет легкую текстуру, приятный аромат и дает отличный результат.
Маска для волос – «5 масел» от Constant Delight для глубокого восстановления. Просто идеальна для сухих волос.
Масло для волос – аргановое Moroccanoil: придает блеск, увлажняет, уплотняет волосы. С ним кончики оживают и меньше секутся.
Средства термозащиты для волос обязательно должны быть у каждой девушки, без них не стоит даже брать в руки фен и утюжки. Мой однозначный фаворит – термозащитный флюид Lisap Milano Ultimate.
Для бровей
Выбрала NYX Micro Brow Pencil – ультратонкий карандаш для бровей «2 в 1».
Радует меня отличным качеством и удобным нанесением.
Карандаш мягкий, пудровый, стойкий.
Для губ
Мой фаворит – жидкая помада Huda Beauty Liquid Matte Lipstick. Матовая, стойкая и комфортная.
Для тона
Рассыпчатая пудра NYX HD Finishing Powder. Финишная прозрачная пудра помогает зафиксировать макияж, придает ему стойкость и великолепный матирующий эффект.
Парфюм
LACOSTE EAU DE LACOSTE L.12.12 Pour Elle Sparkling, аромат весны во французском исполнении. Приятный, сладкий, с изюминкой.