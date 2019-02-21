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Модный город
Правила красоты: косметичка визажиста

Правила красоты: косметичка визажиста

Свои любимые средства и бьюти-находки «Модному городу» показала Ирина Петрова, визажист, мастер по волосам.

Для волос

Проверенное средство для гладкости волос – «12 в 1» от Сonstant Delight. Взаимная любовь с первого применения! Разглаживает, придает зеркальный блеск, облегчает расчесывание. Имеет легкую текстуру, приятный аромат и дает отличный результат.

Маска для волос – «5 масел» от Constant Delight для глубокого восстановления. Просто идеальна для сухих волос.

Масло для волос – аргановое Moroccanoil: придает блеск, увлажняет, уплотняет волосы. С ним кончики оживают и меньше секутся.

Средства термозащиты для волос обязательно должны быть у каждой девушки, без них не стоит даже брать в руки фен и утюжки. Мой однозначный фаворит – термозащитный флюид Lisap Milano Ultimate.

Для бровей

Выбрала NYX Micro Brow Pencil – ультратонкий карандаш для бровей «2 в 1».

Радует меня отличным качеством и удобным нанесением.
Карандаш мягкий, пудровый, стойкий.

Для губ

Мой фаворит – жидкая помада Huda Beauty Liquid Matte Lipstick. Матовая, стойкая и комфортная.

Для тона

Рассыпчатая пудра NYX HD Finishing Powder. Финишная прозрачная пудра помогает зафиксировать макияж, придает ему стойкость и великолепный матирующий эффект.

Парфюм

LACOSTE EAU DE LACOSTE L.12.12 Pour Elle Sparkling, аромат весны во французском исполнении. Приятный, сладкий, с изюминкой.

Автор: Екатерина Белова, 21 февраля, в 10:00 0
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