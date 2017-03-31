Ресторан True cost: новые подробности

Источник заглавного фото: mospastime.info

Недавно мы рассказывали о новом ресторанном формате в Туле – True cost, то есть «честная цена». Его суть – в стоимости напитков: гость платит за вход, но покупает любые напитки по магазинной цене, а коктейли – по стоимости входящих в них ингредиентов.

Напомним, в формате «честной цены» теперь работает кафе «Второй этаж» ресторанного комплекса «Этажи». Идея многих заинтересовала, но и вопросов вызвала немало. Ответить на них мы попросили Марию Проворную, управляющую кафе.

Мария Проворная, управляющая банкетным залом и кафе «Второй этаж» ресторанного комплекса «Этажи»

- Пользователь MySLO.ru Розарио Агро в комментариях к первой статье удивляется: в чем подвох? Напитки разлиты в узловских или ефремовских подпольных цехах?

- Все напитки лицензированные, приходят от официальных поставщиков, наших партнеров, оптовых компаний. Скажу больше, мы отказались от так называемых «домашних позиций» (house drink). Не секрет, что она присутствует во многих барах, ресторанах: это более дешевые малоизвестные марки напитков, которые используются для коктейлей. Например, в состав коктейля с колой, или с лаймом и мятой может входить недорогой аналог известного напитка.

Многие дорогие ингредиенты коктейлей зачастую заменяются продукцией малоизвестных производителей. Да, она легальная, но, скажем так, по качеству далека от оригинала. Но цена ее ниже, что позволяет заведению снизить себестоимость и, соответственно, итоговую цену коктейля.

Мы решили отказаться от использования «хаусных» позиций, чтобы у гостей не было сомнений в наших напитках. Посетитель может понаблюдать, из чего смешивают его коктейль, из каких бутылок наливают ингредиенты.

- Пользователь Vladimir_1980 предположил, что напитки будут подаваться уменьшенными порциями, либо же коктейль будет на 90% состоять изо льда.

- Здесь тоже рассею сомнения. Классическая рецептура коктейлей соблюдается с точностью до грамма: и льда, и других ингредиентов будет ровно столько, сколько должно быть. Если гость заказывает напиток в чистом виде, порция составляет 50 мл, а не 40, как пытаются делать в некоторых московских заведениях.

Ценителям коктейлей, думаю, будет интересно знать о том, что у нас работают профессиональные бармены, которые в свое врем трудились в известном всем коктейль-холле Mesto. Коктейльная карта уже готова, она достаточно интересная и может многих удивить.

Наш формат позволяет гостям попробовать коктейли, которые в других местах стоят очень дорого.

У нас же самый дорогой коктейль - 215 рублей (обычная цена во многих заведениях – около 500 руб.).

- Пользователь Леонидэ пишет: отсидел 5 часов – извольте заплатить 1000 рублей.

- Действительно, многие не поняли, за что именно берется плата. 200 рублей – плата за вход, а время отдыха в кафе никто не ограничивает.

Единственная поправка: мы предполагаем, что некоторые гости, обрадованные низкими ценами, могут не рассчитать свои силы и перейти в состояние, в котором будут мешать отдыху других посетителей. В таких случаях мы оставляем за собой право прекратить обслуживание и попросить гостя покинуть заведение.

- Основной вопрос, который во многих комментариях читается между строк: чем вам выгоден такой формат?

- Всё объясняется просто. Мы не клуб и не бар, куда гость может прийти, взять один коктейль и тусоваться весь вечер. Заведение работает в формате кафе, количество гостей здесь ограничивается числом посадочных мест: если все столики заняты, других посетителей мы обслуживать не сможем (по крайней мере пока у нас нет активной барной стойки).

А формат кафе подразумевает в первую очередь еду – в кругу семьи, на встрече друзей, дне рождения. К нам приходят компаниями и отдыхают, на заморачиваясь пробочным сбором или закупкой своих напитков в магазинах. Гостям удобнее прийти, заплатить за вход и на месте покупать качественные напитки по магазинным ценами.

Давайте начистоту: за пустым столом долго не просидишь.

Поэтому мы зарабатываем на кухне, при этом цены в меню – такие же, как в кафе на первом этаже, без дополнительных наценок.

- Наверняка внимательные читатели заметят, что ваши цены не всегда совпадают с магазинами, которые иногда проводят акции на напитки.

- Мы не можем ориентироваться на акции магазинов, так как обязаны приобретать напитки только у оптовых поставщиков. Это требование законодательства. Мы не имеем права закупить в магазине напитки по акции и продать у себя: это грозит нам огромным штрафом. А у оптовиков нет таких распродаж, которые устраивают ритейлеры.

Поэтому мы не ориентируемся не на акции, а на обычную цену в супермаркете. Если человек любит какой-то напиток, то знает, сколько он стоит без акции. И у нас он стоит столько же.

- Посетители портала предположили, что ваши цены привлекут молодежь, которая придет за дешевыми коктейлями и знакомствами. Расскажите, какая на самом деле у вас аудитория?

- Что касается молодежи, после 21.00 мы не имеем права пускать в развлекательное ночное заведение лиц моложе 21 года. Для этого на входе будет действовать фейс-контроль и дресс-код.

К нам нередко приходят пары, и наши цены позволяют мужчинам смело делать широкие жесты из серии «Заказывай всё, что хочешь!»

И повторюсь, основные наши гости – это компании людей от 25 лет, которые приходят просто отдохнуть или отметить какое-то событие. Для них мы и решили попробовать формат «честной цены».