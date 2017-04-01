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С днем смеха! Улыбнись и выиграй приз!

С днем смеха! Улыбнись и выиграй приз!

Источник заглавного фото: mainfun.ru

В новом, апрельском номере «Модного города» мы спрятали неожиданные сюрпризы в нескольких материалах – информацию, которой по логике там быть не должно.  Если вы хотите получить совсем  не шуточный приз от нашего партнера, сети цветочных супермаркетов "Клумба", то будьте внимательны!

Страницы, на которых спрятаны эти «секретики», помечены специальным значком – не промахнётесь.

Первому, кто соберет  все такие «приколы» в нашем журнале и напишет о них в комментариях к соответствующей записи в группе  «Модного города» «ВКонтакте», мы и подарим наш приз.

Электронная версия журнала – уже на MySLO, бумажная – с 5 апреля в точках распространения.

Автор: Екатерина Белова, сегодня, в 13:05 0
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