Родилась в поле елочка…

Сегодня католическое Рождество, приближается Новый год, а следом Рождество православное. И все эти чудесные праздники сложно представить без красавицы-елки. В музее-заповеднике «Куликово поле» тоже нарядили ели.

Интересно, сколько новогодних елочек вы сможете увидеть на территории музея и его филиалов? Какие традиции связаны с ними? Это и многое другое мы узнали у сотрудников музея специально для вас.

Каждый год главная идея новогоднего украшения музейного комплекса меняется. Ее могут предложить и рядовые сотрудники музея, и профессионалы – дизайнеры, художники. Фантазии сотрудников есть где разгуляться, потому что елей во всех филиалах заповедника очень много. Например, в этом году появилась интересная идея украшения ёлочки, которая стоит в кафе музейного комплекса в Моховом. Решили нарядить её баранками и конфетами.

– Новый год один из любимых наших праздников, – поделилась с нами методист музейного комплекса Наталья Новикова, - Уже с 15 декабря мы обычно начинаем погружаться в атмосферу Нового года и Рождества.

Интересная ретро-елочка расположилась в Кабинете историка музейном комплексе Куликовской битвы. Там живую ель наряжают старинными игрушками. Наталья Новикова считает, что запах хвои и блеск стеклянных шаров переносит в детство и даёт надежду, что новогоднее настроение точно появится!

В музейно-выставочном центре «Тульские древности», к украшению елей относятся с не меньшим трепетом. Во дворе музея каждый год устанавливают искусственную пятиметровую ель. Этим руководит главный инженер по снабжению Юрий Васильев:

- Каждый год, украшая ель, я вспоминаю детство золотое, – улыбается он. – То есть, я самый счастливый работник музея в этом плане: остальные только смотрят, как создается это новогоднее чудо.

Другая елочка, которая стоит в экспозиции «Секреты тульских мастеров», стала неотъемлемой частью новогодних мастер-классов, проводящихся здесь для детей разных возрастов. Она украшена разноцветными шарами и глиняными игрушками с символикой «Куликова поля». Посетителям экспозиции показывают старинные игрушки из музейного фонда. Ими ели украшали раньше: тяжелые стеклянные шишки, игрушки из ваты и фольги. Они тоже возвращают нас в детство. Рядом с елкой можно увидеть самый настоящий мешок Деда Мороза, из которого дедушка дарит подарки детям во время новогодних мероприятий.

Но самая запоминающаяся ель всего музейного комплекса находится в музейном комплексе «Куликово поле» Моховом. Ее украшают игрушки, сделанные детьми, семьями, учебными коллективами из Тулы и области. В рамках новогоднего конкурса «Твоя игрушка – на ёлке Куликова поля», каждый желающий может сделать креативное ёлочное украшение, которое обязательно появится на главной елке музея -заповедника. Рассказывая о конкурсе, Наталья Новикова упомянула любимый многими поколениями детей мультфильм «Зима в Простоквашино»:

– Помните, дядя Фёдор, Матроскин и Шарик наряжали ёлку? Она получилась такая нарядная, необычная и трогательная! Вот о такой ёлке мечтали и мы. Так и появилась идея конкурса.

Подробнее о том, как стать участником конкурса, куда приносить игрушки, вы можете прочитать на официальном сайте музея-заповедника «Куликово поле».

Но и это еще не все. Уже в сегодня в научном центре «Археология и реставрация» – еще одном филиале музея-заповедника «Куликово поле» в музейном квартале города Тула – пройдет презентация креативной елки. На ней уже развесили шары с заданиями квеста. А о его условиях можно будет узнать 1 января.

Следующий 2021 год по Китайскому календарю будет годом быка. Считается, что это животное недолюбливает красный цвет. Но сотрудники музейного комплекса «Куликово поле» и его филиалов в такие приметы не верят: «Для нас это цвет победы. Не случайно зал «Куликовская битва: значение и память» оформлен в красном цвете. И бояться его в течение года мы не будем!» Мы вам желаем тоже ничего не бояться в Новом году и чаще посещать музеи «Куликова поля», которые всегда готовы вас порадовать чем-то новым и интересным.

Изучали новогодние ели студентки третьего курса кафедры журналистики ТулГУ Анастасия Артемова и Софья Кононенко.

Фото из архива музея.