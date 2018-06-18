Выбраны победители конкурса «А у нас во дворе»

Завершилось голосование в фотоконкурсе «А у нас во дворе».

Первое место получил леденящий душу кадр от Ягуськи, он набрал 44 голоса.

За победу мы дарим футболку+кружку!

Второе место и 40 голосов получило фото от Svetoforik.

А третье место завоевало сразу два кадра: от LediOven и Лёёёля Лооорри. Пользователи портала отдали им по 39 голосов.

За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль!

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в любой будний день.

Всех благодарим за участие — участвуйте ещё!