Выбраны победители конкурса «А у нас во дворе»
Завершилось голосование в фотоконкурсе «А у нас во дворе».
Первое место получил леденящий душу кадр от Ягуськи, он набрал 44 голоса.
За победу мы дарим футболку+кружку!
Второе место и 40 голосов получило фото от Svetoforik.
А третье место завоевало сразу два кадра: от LediOven и Лёёёля Лооорри. Пользователи портала отдали им по 39 голосов.
За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль!
Приходите в редакцию за подарками
в любой будний день.
Всех благодарим за участие — участвуйте ещё!