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Голосуйте за лучшую детскую модель

Голосуйте за лучшую детскую модель

23 апреля в 17.00 модельное агентство Gold Models приглашает в клуб-ресторан «Пряник» на V юбилейный областной детский фестиваль детского модельного искусства, который является отборочным туром телепроекта «Топ-модель по-детски».

Победители представят наш регион на третьем сезоне Всероссийского телепроекта «Топ-модель по-детски».

Конкурс проведут певица, модель, актриса Софья Долганова и актер, модель и телеведущий Никита Жоричев. Специальный член жюри — продюсер телепроекта «Топ-модель по-детски» Татьяна Праскова.

В программе фестиваля: конкурсные выступления лучших детей-моделей тульского региона, выступление победительницы национального «Детского Евровидения — 2016», обладательницы четвертого места международного «Детского Евровидения», финалистки телепроекта «Голос. Дети» Соня Фисенко. Лучшие хиты исполнит актер «Ералаша» Никита Жоричев. Также в программе показ новых коллекций всемирно известных брендов моделями Gold Models.

Читатели Myslo смогут проголосовать за понравившихся участников здесь, и они получат специальные подарки от редакции.

Заказ билетов по тел. 38−41−33.

Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 14:53 0

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