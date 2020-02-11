«Я гуляю по кремлю!»: делитесь своими кадрами Тульского кремля

В честь грядущего 500-летия Тульского кремля мы запускаем фотоконкурс «Я гуляю по кремлю!».

Древнейшее сооружение Тулы хранит многовековую историю нашего края, уникальные археологические находки, становится центром притяжения больших фестивалей и городских праздников, а с его стен открывается превосходный вид на город.

Делитесь своими кадрами Тульского кремля, сделанными в разные годы в любой сезон. Сюжеты могут быть любыми: снимки архитектуры и каменных стен, кадры с прогулки по смотровой площадке Тульского кремля, фото из кремлевского сквера или городские праздники в Тульском кремле.

Загружайте ваши фото сюда.

Пожалуйста, перед загрузкой фото ВНИМАТЕЛЬНО посмотрите и убедитесь, что вы выбрали нужный фотоальбом.

правила участия

Для участия в конкурсе принимается не более трёх фотографий от одного участника. И только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга. Принимаются снимки только хорошего качества. Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета. Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса. Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п. Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора. Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.

Победитель фотоконкурса получит приз – книги автора «Слободы» и портала Myslo, краеведа Сергея Гусева из серии «Новые тайны тульских улиц». Книги «Эпоха Юнака» и «Оборона кремля» основываются на малоизвестных документах и воспоминаниях участников событий.

Приём фотографий продлится с 11 февраля по 2 марта

Голосование продлится до 12 марта.