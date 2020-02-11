«Я гуляю по кремлю!»: делитесь своими кадрами Тульского кремля
В честь грядущего 500-летия Тульского кремля мы запускаем фотоконкурс «Я гуляю по кремлю!».
Древнейшее сооружение Тулы хранит многовековую историю нашего края, уникальные археологические находки, становится центром притяжения больших фестивалей и городских праздников, а с его стен открывается превосходный вид на город.
Делитесь своими кадрами Тульского кремля, сделанными в разные годы в любой сезон. Сюжеты могут быть любыми: снимки архитектуры и каменных стен, кадры с прогулки по смотровой площадке Тульского кремля, фото из кремлевского сквера или городские праздники в Тульском кремле.
Загружайте ваши фото сюда.
Пожалуйста, перед загрузкой фото ВНИМАТЕЛЬНО посмотрите и убедитесь, что вы выбрали нужный фотоальбом.
- Для участия в конкурсе принимается не более трёх фотографий от одного участника. И только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга.
- Принимаются снимки только хорошего качества.
- Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета.
- Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса.
- Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п.
- Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора.
- Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.
Победитель фотоконкурса получит приз – книги автора «Слободы» и портала Myslo, краеведа Сергея Гусева из серии «Новые тайны тульских улиц». Книги «Эпоха Юнака» и «Оборона кремля» основываются на малоизвестных документах и воспоминаниях участников событий.
Приём фотографий продлится с 11 февраля по 2 марта
Голосование продлится до 12 марта.