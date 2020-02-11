Участвуйте в фотоконкурсе сладкоежек

Принимаем фотографии в конкурсе «Сладкоежки». Есть кое-что общее между детьми и взрослыми — все они одинаково любят сладости. Давайте создадим ленту гастрономического удовольствия. Присылайте кадры тортиков, пирожных, печений, мармелада, пахлавы, халвы или экзотических сладостей которые вам когда-либо доводилось пробовать. А если вы и сами любите печь, выкладывайте свои кулинарные шедевры.

Загружайте ваши фото сюда.

Пожалуйста, перед загрузкой фото ВНИМАТЕЛЬНО посмотрите и убедитесь, что вы выбрали нужный фотоальбом.

правила участия

Для участия в конкурсе принимается не более трёх фотографий от одного участника. И только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга. Принимаются снимки только хорошего качества. Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета. Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса. Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п. Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора. Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.

Победитель фотоконкурса получит приз - пригласительный на двоих в кино от «Синема Парк», который действует на любой киносеанс до конца года.

Приём фотографий продлится с 11 февраля по 2 марта

Голосование продлится до 12 марта.