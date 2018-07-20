Стартовал фотоконкурс «Фестивальное лето»

Принимаем фотографии на конкурс «Фестивальное лето».

Выкладывайте фото, сделанные на любых летних фестивалях. Не пропускаете каждый год «Дикую мяту» и «Нашествие»? Любите кататься по многим концертным площадкам под открытым небом в тёплое время? Делитесь своими интересными кадрами!