Завершился фотоконкурс отражений

Завершилось голосование в фотоконкурсе «А в лужах отражаются...».

Первое место завоевал кадр от svmedv, он набрал 36 голосов.

За победу мы дарим футболку+кружку!

Второе место занял кадр от ЛёляЛори. Он набрал 27 голосов.

Ну, а на третьем месте по голосованию оказалось фото от СуСуМаН. Пользователи портала отдали ему 26 голосов.

За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль!

Поздравляем всех победителей!

Приходите в редакцию за подарками

в любой будний день.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!