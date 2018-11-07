Завершился фотоконкурс отражений
Завершилось голосование в фотоконкурсе «А в лужах отражаются...».
Первое место завоевал кадр от svmedv, он набрал 36 голосов.
За победу мы дарим футболку+кружку!
Второе место занял кадр от ЛёляЛори. Он набрал 27 голосов.
Ну, а на третьем месте по голосованию оказалось фото от СуСуМаН. Пользователи портала отдали ему 26 голосов.
За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль!
Поздравляем всех победителей!
Приходите в редакцию за подарками
в любой будний день.
Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!