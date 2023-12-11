Новый веселый фотоконкурс "Снежные забавы"

В фотоконкурсе " Снежные забавы " мы предлагаем участникам запечатлеть самые веселые и забавные зимние развлечения, которые они могут найти в своем городе или окрестностях. Это могут быть люди, катающиеся на коньках, лыжах, санках, играющие в снежки или строящие снеговиков. Главное условие - фотографии должны передавать атмосферу радости и веселья.

Загружайте свои фото сюда

Пожалуйста, перед загрузкой фото ВНИМАТЕЛЬНО посмотрите и убедитесь, что вы выбрали нужный фотоальбом.

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ 1 Для участия в конкурсе принимается не более трех фотографий от одного участника и только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга.

2 Принимаются снимки только хорошего качества.

3 Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета.

4 Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса.

5 Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п.

6 Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора.

7 Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.

Победитель фотоконкурса получит приз — фирменная кружка Myslo с мемным принтом.

Прием фотографий продлится с 11 по 22 декабря.

Голосование продлится до 24 декабря.