Участвуйте в фотоконкурсе «Друзья»

Принимаем фотографии на конкурс «Друзья».

Делитесь своими любимыми кадрами, на которых ваши лучшие друзья, или вы вместе с ними. Сюжеты любые: взрослые и дети, люди и животные, дружба длинною в жизнь, и необычные друзья.