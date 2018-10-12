Победители фотоконкурса тульской набережной
Завершилось голосование в фотоконкурсе «Тульская набережная».
Победителей в этот раз больше трёх!
Первое место завоевало сразу два кадра: от М.К. и ТаранТула, они набрали по 33 голоса.
За победу мы дарим им футболку+кружку!
Второе место занял кадр от Любови Бузыкиной. Он набрал 29 голосов.
Ну, а на третьем месте сразу три кадра: два от Лёля Лори и один от Krupus. Пользователи портала отдали им по 27 голосов.
За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль!
Поздравляем всех победителей!
Приходите в редакцию за подарками
в любой будний день.
Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!