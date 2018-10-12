Победители фотоконкурса тульской набережной

Завершилось голосование в фотоконкурсе «Тульская набережная».

Победителей в этот раз больше трёх!

Первое место завоевало сразу два кадра: от М.К. и ТаранТула, они набрали по 33 голоса.

За победу мы дарим им футболку+кружку!

Второе место занял кадр от Любови Бузыкиной. Он набрал 29 голосов.

Ну, а на третьем месте сразу три кадра: два от Лёля Лори и один от Krupus. Пользователи портала отдали им по 27 голосов.

За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль!

Поздравляем всех победителей!

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в любой будний день.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!