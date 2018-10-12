Поздравляем победителей фотоконкурса от ресторана «Культура»!
Завершилось голосование в фотоконкурсе «Культурное фото».
Этот конкурс мы проводили совместно с рестораном-баром «Культура», который открылся в конце июля на территории кластера «Искра».
Участники должны были сделать красивое и оригинальное фото, на котором обязательно должен присутствовать ресторан «Культура».
В конкурсе три номинации:
Выбор читателей портала — максимальное количество плюсов в голосовании — победитель Любовь Бузыкина.
Выбор редакции Myslo — победитель Marusa2015.
Выбор представителей ресторана «Культура» — победитель Сандра Андрюхина.
Поздравляем всех победителей,
и благодарим каждого участника!
О том, как получить сертификаты в ресторан-бар «Культура», мы сообщим лично каждому победителю.