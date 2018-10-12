Поздравляем победителей фотоконкурса от ресторана «Культура»!

Завершилось голосование в фотоконкурсе «Культурное фото».

Этот конкурс мы проводили совместно с рестораном-баром «Культура», который открылся в конце июля на территории кластера «Искра».

Участники должны были сделать красивое и оригинальное фото, на котором обязательно должен присутствовать ресторан «Культура».

В конкурсе три номинации:

Выбор читателей портала — максимальное количество плюсов в голосовании — победитель Любовь Бузыкина.

Выбор редакции Myslo — победитель Marusa2015.

Выбор представителей ресторана «Культура» — победитель Сандра Андрюхина.

Поздравляем всех победителей,

и благодарим каждого участника!

О том, как получить сертификаты в ресторан-бар «Культура», мы сообщим лично каждому победителю.