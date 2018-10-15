Победители конкурса «Форма и погоны»
Завершилось голосование в фотоконкурсе «Форма и погоны».
Первое место завоевал кадра от nazar25122013, он набрал 51 голос.
За победу мы дарим футболку+кружку!
Второе место занял кадр от AllaNikolaevna. Он набрал 37 голосов.
Ну, а на третьем месте фото от sergo76. Пользователи портала отдали ему 32 голоса.
За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль!
Поздравляем всех победителей!
Приходите в редакцию за подарками
в любой будний день.
Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!