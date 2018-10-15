Победители конкурса «Форма и погоны»

Завершилось голосование в фотоконкурсе «Форма и погоны».

Первое место завоевал кадра от nazar25122013, он набрал 51 голос.

За победу мы дарим футболку+кружку!

Второе место занял кадр от AllaNikolaevna. Он набрал 37 голосов.

Ну, а на третьем месте фото от sergo76. Пользователи портала отдали ему 32 голоса.

За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль!

Поздравляем всех победителей!

Приходите в редакцию за подарками

в любой будний день.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!