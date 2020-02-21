Победители конкурса фото из 90-х

Завершился фотоконкурс «Просто 90-е». Время огласить результаты.

Первое место достается снимку от LediOven (свекровь,мама). Пользователи отдали за него 50 голосов.

LediOven (свекровь,мама) получает пригласительный на двоих в любой кинотеатр «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!

Второе место с небольшим отрывом и 49 голосов получает фото от Ирины.

Третье место досталось сразу двум снимкам. По 37 голосов портальцы отдали фотографиям от Татьяны Жу и Jeinjein.

За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителя! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем как получить приз.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!