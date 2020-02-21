Победители фотоконкурса настоящих мужчин
Завершился фотоконкурс «Настоящий мужчина». Время огласить результаты.
Первое место достается снимку от BalaganoF. Пользователи отдали за него 24 голоса.
BalaganoF получает пригласительный на двоих в любой кинотеатр «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!
Второе место и 22 голоса получает фото от dimon.
Третье место досталось сразу двум снимкам. По 18 голосов портальцы отдали фотографиям от Шушакабра и Morrrkovka.
За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.
Поздравляем победителя! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем как получить приз.
Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!