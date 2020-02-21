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Победители фотоконкурса настоящих мужчин

Победители фотоконкурса настоящих мужчин

Завершился фотоконкурс «Настоящий мужчина». Время огласить результаты.

Первое место достается снимку от BalaganoF. Пользователи отдали за него 24 голоса.

BalaganoF получает  пригласительный на двоих в любой кинотеатр «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!

Второе место и 22 голоса получает фото от dimon.

Третье место досталось сразу двум снимкам. По 18 голосов портальцы отдали фотографиям от Шушакабра и Morrrkovka.

За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителя! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем как получить приз.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!

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Автор: Администрация Myslo
вчера, в 20:52 +2

«Фотоконкурсы от Myslo.ru»

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