Победители фотоконкурса настоящих мужчин

Завершился фотоконкурс «Настоящий мужчина». Время огласить результаты.

Первое место достается снимку от BalaganoF. Пользователи отдали за него 24 голоса.

BalaganoF получает пригласительный на двоих в любой кинотеатр «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!

Второе место и 22 голоса получает фото от dimon.

Третье место досталось сразу двум снимкам. По 18 голосов портальцы отдали фотографиям от Шушакабра и Morrrkovka.

За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителя! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем как получить приз.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!