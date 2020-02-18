Завораживающие зеркальные отражения найдены: конкурс «Зеркала и отражения» завершен
Завершился фотоконкурс «Зеркала и отражения». Время огласить результаты.
Первое место достается сразу двум снимкам. Зеркальные отражения фотографиях от пользователей malfi61 и GalinaGala заработали по 34 голоса.
malfi61 и GalinaGala получают по пригласительному на двоих в любой кинотеатр «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!
Второе место и 29 голосов получает живописное отражение на снимке svmedv.
Третье место также достается двум кадрам от пользователей LediOven (свекровь,мама) и Karleon. Портальцы отдали за них по 27 голосов.
За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.
Поздравляем победителей! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем как получить приз.
Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!