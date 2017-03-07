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Выбираем «Миссис Тула 2017» по версии Myslo

Выбираем «Миссис Тула 2017» по версии Myslo

12 марта в 16.00 на сцене ДК «Туламашзавода» пройдет VI Областной конкурс элегантности и таланта для замужних женщин, имеющих детей «Миссис Тула 2017». Организатор — модельное агентство Linda при поддержке Министерства культуры Тульской области. У победительницы появится возможность представлять наш регион на конкурсе «Миссис Россия International».

А у нас с вами есть возможность выбрать свою фаворитку, которая получит отдельный титул «Миссис Слобода» и подарки от нашей редакции!

Голосование продлится до 12 марта 2017.

Всего в конкурсе участвует фотографий: 10.

Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 10:02 0

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