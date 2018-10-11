Завершился фотоконкурс грибников
Завершилось голосование в фотоконкурсе «По грибы».
Первое место завоевал кадр от SSyhka, он набрал 31 голос.
За победу мы дарим футболку+кружку!
Второе место занял кадр от За державу обидно. Он набрал 29 голосов.
На третьем месте кадр от Юрия Ерохина. Пользователи портала отдали ему 28 голосов.
За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль!
Поздравляем всех победителей!
Приходите в редакцию за подарками
в любой будний день.
Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!