Завершился фотоконкурс грибников

Завершилось голосование в фотоконкурсе «По грибы».

Первое место завоевал кадр от SSyhka, он набрал 31 голос.

За победу мы дарим футболку+кружку!

Второе место занял кадр от За державу обидно. Он набрал 29 голосов.

На третьем месте кадр от Юрия Ерохина. Пользователи портала отдали ему 28 голосов.

За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль!

Поздравляем всех победителей!

Приходите в редакцию за подарками

в любой будний день.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!