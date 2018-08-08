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Участвуйте в призовом фотоконкурсе от ресторана-бара «Культура»

Участвуйте в призовом фотоконкурсе от ресторана-бара «Культура»

В конце июля на территории кластера «Искра», на Советской, 11, открылся двухэтажный ресторан-бар «Культура».

На первом этаже этого комплекса гостей ждёт активная ночная жизнь по выходным и уютный лаунж в будни. На втором этаже расположен обеденный зал, в котором вас порадуют гостеприимством, концептуальной европейской кухней и культурной программой вечером выходного дня.

Кроме того, пока на улице тепло, здесь можно расположиться на уютной летней веранде.

Объявляем фотоконкурс
«Культурное фото»!

Сделайте красивое и оригинальное фото, на котором обязательно должен присутствовать ресторан «Культура». Это может быть фото внутри заведения (с узнаваемым интерьером), или снаружи, чтобы была видны вывеска, или с использованием логотипа ресторана. Придумайте что-то интересное!
И напоминаем, что это должно быть именно культурное фото, в процессе создания которого не будут шокированы гости ресторана.

Выкладывайте свои фото сюда.

правила участия
  1. Для участия в конкурсе принимается не более трёх фотографий от одного участника. И только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга.
  2. Принимаются снимки только хорошего качества.
  3. Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета.
  4. Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса.
  5. Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п.
  6. Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора.
  7. Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.

 

В конкурсе будет три номинации:

  1. Выбор читателей портала — максимальное количество плюсов в голосовании.
  2. Выбор редакции Myslo.
  3. Выбор представителей ресторана «Культура».

7 сентября мы объявим трёх победителей. Они получат сертификаты на ужин
в ресторане-баре «Культура»
на 1500 рублей!

Откройте для себя новую «Культуру»: концептуальная кухня, первоклассное обслуживание, уникальное расположение и потрясающий интерьер.

Тула, ул. Советская, 11 (кластер «Искра»).
8 (4872) 790-900.

Приём фотографий продлится с 8 августа по 27 августа.
Голосование продлится до 7 сентября.

Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 13:30 +5

«Фотоконкурсы от Myslo.ru»

Будь в курсе новых конкурсов, не пропусти начало головований, знай победителей в лицо.

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