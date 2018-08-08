Участвуйте в призовом фотоконкурсе от ресторана-бара «Культура»

В конце июля на территории кластера «Искра», на Советской, 11, открылся двухэтажный ресторан-бар «Культура».

На первом этаже этого комплекса гостей ждёт активная ночная жизнь по выходным и уютный лаунж в будни. На втором этаже расположен обеденный зал, в котором вас порадуют гостеприимством, концептуальной европейской кухней и культурной программой вечером выходного дня.

Кроме того, пока на улице тепло, здесь можно расположиться на уютной летней веранде.

Объявляем фотоконкурс

«Культурное фото»!

Сделайте красивое и оригинальное фото, на котором обязательно должен присутствовать ресторан «Культура». Это может быть фото внутри заведения (с узнаваемым интерьером), или снаружи, чтобы была видны вывеска, или с использованием логотипа ресторана. Придумайте что-то интересное!

И напоминаем, что это должно быть именно культурное фото, в процессе создания которого не будут шокированы гости ресторана.

Выкладывайте свои фото сюда.

правила участия

Для участия в конкурсе принимается не более трёх фотографий от одного участника. И только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга. Принимаются снимки только хорошего качества. Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета. Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса. Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п. Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора. Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.

В конкурсе будет три номинации:

Выбор читателей портала — максимальное количество плюсов в голосовании. Выбор редакции Myslo. Выбор представителей ресторана «Культура».

7 сентября мы объявим трёх победителей. Они получат сертификаты на ужин

в ресторане-баре «Культура»

на 1500 рублей!

Откройте для себя новую «Культуру»: концептуальная кухня, первоклассное обслуживание, уникальное расположение и потрясающий интерьер.

Тула, ул. Советская, 11 (кластер «Искра»).

8 (4872) 790-900.

Приём фотографий продлится с 8 августа по 27 августа.

Голосование продлится до 7 сентября.