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Подводим итоги фотоконкурса «Богатый урожай»

Подводим итоги фотоконкурса «Богатый урожай»

Завершился фотоконкурс «Богатый урожай». Время огласить результаты.

Первое место достается сразу двум снимкам: от Светлана Тульская и ФсёБесит!. Пользователи отдали за них по 31 голосу.

Светлана Тульская и ФсёБесит! получает пригласительный на двоих в любой кинотеатр «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!

Второе место и 26 голосов получает фото от ТатьянаЖу.

Третье место досталось двум снимкам от пользователей Mamarina и Лёля Лори. Портальцы отдали им 23 голоса.

За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителей! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем, как получить приз.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!

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Автор: Администрация Myslo
вчера, в 09:00 +1

«Фотоконкурсы от Myslo.ru»

Будь в курсе новых конкурсов, не пропусти начало головований, знай победителей в лицо.

«Богатый урожай»: голосуйте за лучшие кадры фотоконкурса
«Богатый урожай»: голосуйте за лучшие кадры фотоконкурса
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