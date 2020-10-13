Подводим итоги фотоконкурса «Богатый урожай»

Завершился фотоконкурс «Богатый урожай». Время огласить результаты.

Первое место достается сразу двум снимкам: от Светлана Тульская и ФсёБесит!. Пользователи отдали за них по 31 голосу.

Светлана Тульская и ФсёБесит! получает пригласительный на двоих в любой кинотеатр «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!

Второе место и 26 голосов получает фото от ТатьянаЖу.

Третье место досталось двум снимкам от пользователей Mamarina и Лёля Лори. Портальцы отдали им 23 голоса.

За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителей! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем, как получить приз.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!